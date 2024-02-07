Як не пропустити найважливіший сигнал мозку. За ним може ховатися легкий когнітивний розлад

Хоча багато людей не надають особливої уваги, коли забувають якусь дрібницю раз по раз, лікарі та науковці наполегливо рекомендують слідкувати за погіршенням пам'яті, адже наш мозок у такий спосіб може намагатися повідомити нам щось важливе.

Перспектива почати забувати буденні речі, доведені до автоматизму, звучить страшно, але з цим стикаються мільйони літніх людей. Найчастіше за цим стоїть стан, відомий як легкий когнітивний розлад (ЛКР). Це захворювання зустрічається частіше, ніж багато хто думає, і зачіпає мільйони людей, проте часто залишається непоміченим, що становить певний ризик для життя людей, уражених цим захворюванням, пише The New York Times.

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ЛКР — це своєрідний попереджувальний знак про те, що з роботою мозку щось не в порядку. Воно може бути спричинене різними причинами, зокрема такими серйозними, як хвороба Альцгеймера, але іноді це щось оборотне, наприклад, нестача певних вітамінів або проблеми зі сном. ЛКР не завжди призводить до більш серйозних захворювань, таких як деменція, але ймовірність цього є.

Людям з ЛКР можуть знадобитися списки, щоб згадати повсякденні справи, або вони можуть забути, де припаркували машину. Ці ознаки малопомітні, тому ЛКР важко розпізнати, особливо під час коротких візитів до лікаря.

Скринінг на ЛКР зазвичай починається з бесіди в кабінеті лікаря. Іноді достатньо поставити прості запитання про проблеми з пам'яттю, щоб почати обстеження. Якщо є підстави для занепокоєння, лікарі можуть використовувати швидкі тести, що перевіряють пам'ять, увагу та інші когнітивні навички. Але діагностика ЛКР полягає не тільки в результатах тестів, каже докторка Керолін Фредерікс, доцентка кафедри неврології Єльської школи медицини. Дуже важливо прислухатися до того, що людина та її сім'я говорять про свою пам'ять і повсякденне функціонування.

Якщо комусь поставлено діагноз ЛКР, можуть знадобитися додаткові тести, щоб зрозуміти причину. Знання того, що стоїть за цими проблемами з пам'яттю, допоможе знайти оптимальний спосіб впоратися з ними. Деякі люди вважають, що фізична і розумова активність допомагає їм підтримувати когнітивне здоров'я.

Звідси випливає висновок: провали в пам'яті не варто ігнорувати, особливо з віком. Якщо ви або хтось із ваших знайомих відчуває подібні зміни, насамперед варто звернутися до лікаря для обстеження. Йдеться не тільки про діагностику захворювання, а й про те, щоб зрозуміти, що відбувається, і знайти способи зберегти гостроту пам'яті.

Раніше Фокус писав про таємничий зв'язок хвороби Альцгеймера й артриту. Знайшовши потенційну причину розвитку хвороби Альцгеймера, вчені виявили, що зловісний організм також сприяє розвитку артриту, атеросклерозу і діабету другого типу.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.