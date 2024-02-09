У Тихому океані ховаються "велетні": вчені не знали про їхнє існування

Нове дослідження показує, як мало вченим відомо про світовий океан і те, що він приховує — біля берегів Південної Америки знайдено неймовірних гігантів.

Океан покриває понад 70% поверхні нашої планети, але все ще залишається найбільш маловивченим місцем на Землі — понад 80% океану ніколи не було нанесено на мапу, не кажучи вже про те, щоб досліджуватися. Сьогодні вчені відчайдушно намагаються виправити ситуацію, дізнаючись все більше про те, що ховається під товщею води світового океану, пише Futurism.

У новому дослідженні команда на борту дослідницького судна біля берегів Південної Америки зробила разюче відкриття: вчені виявили чотири масивні гори заввишки від 1,5 до 2,4 кілометра, причому вчені не підозрювали про існування цих гірських "велетнів". Автори дослідження зазначають, що це відкриття вкотре підкреслило, наскільки мало нам відомо про те, що приховують наші океани.

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За словами автора дослідження, Джйотіка Вірмані з інституту Шмідта, найвища гора з виявлених вченими сягає неймовірних 2,4 кілометра заввишки. При цьому вчені навіть не підозрювали, що вона ховається в цій точці океану.

Під час дослідження вчені використовували гідроакустичне обладнання, щоб вивчити гравітаційні аномалії під час плавання з Коста-Рики до Чилі. Як правило, ці аномалії є результатом важковиразної маси — в цьому випадку мова йде про справжні гігантські гори.

Вірмані зазначає, завдяки своїм схилам підводні гори зазвичай кишать життям. Наприклад, торік міжнародна група дослідників виявила глибоководний розплідник восьминогів біля низькотемпературного гідротермального джерела біля узбережжя Коста-Рики, який раніше не був відомий науці.

Зазначимо, що на рахунку Вірмані з командою вже 29 нових гір — вчені впевнені, це лише мала частина того, що нам ще належить відкрити. Дані Національного управління океанічних і атмосферних досліджень свідчать про те, що під товщею води, ймовірно, ховається понад 100 000 гір, висота яких становить не менше 1000 метрів. Дослідники зазначають, що сьогодні надзвичайно важливо вивчати підводних гігантів, здебільшого завдяки тому, що вони є домівкою для неймовірної кількості життя.

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