Рана на тілі Землі, що зяє: в Ісландії так багато розпеченої лави, що її видно з космосу (фото)

Ісландський вулкан, що прокинувся, вивергає неймовірну кількість лави — її настільки багато, що можна побачити з космосу.

Вулкан в Ісландії почав подавати небувалі ознаки сейсмічної активності ще наприкінці минулого року, відтоді він то заспокоювався, то вихлюпував на поверхню півострова Рейк'янес неймовірні фонтани лави. Вчені навіть помітили, що розпечена лава рухається надшвидко, що вельми насторожило дослідників, пише Futurism.

Ще в грудні минулого року місцева влада ухвалила рішення евакуювати рибальське містечко Гріндавік, під яким пролягає 15-кілометровий тунель заповнений розпеченою лавою. Під час одного з вивержень тріщина утворилася недалеко від інфраструктури міста, внаслідок чого магма підійшла максимально близько до будівель.

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Загалом із грудня 2023 року вулкан Фаградальсфьядль вивергався вже тричі. Останнє виверження було настільки сильним, що величезні вогняні річки червоної лави, що світиться, зафіксували супутники ENTINEL-2 Європейського космічного агентства Copernicus.

Потоки розпеченої лави сфотографували з космосу Фото: ESA

Дослідники зазначають, що під час останнього виверження ісландського вулкана на поверхню вирвалося так багато лави, що місцевій владі також довелося евакуювати місцевий гідротермальний курорт, відомий у всьому світі. Тепер учені зазначають, що виверження, які тривають, залишають видимий слід на навколишньому ландшафті. Наприклад, попередні супутникові знімки, зроблені SENTINEL-2 до останнього спалаху, показали величезні області застиглої лави, темні плями чудово виділялися на тлі свіжого снігу.

Зазначимо, що Ісландія перебуває в зоні вулканічної активності, оскільки острівна держава розташована на кордоні Євразійської та Північноамериканської тектонічних плит. Ісландія також є домом для більш ніж 100 вулканів, три десятки з яких сьогодні є активними.

Однак на півострові Рейк'янес, який сьогодні страждає від вулканічної активності, лава востаннє підіймалася на поверхню близько 800 років тому. За словами Тамсіна Мазера з Оксфордського університету, який вивчає Землю, тектонічні плити Землі розходяться зі швидкістю всього кілька сантиметрів на рік. Однак, імовірно, це не відбувається плавно — вони проходять через імпульси вищої активності.

Ісландський півострів вступив у нову еру вулканічної активності Фото: ESA

Дослідники також припускають, що цей район залишатиметься активним упродовж кількох років, а можливо й десятиліть. На жаль, ця новина не є втішною для місцевого населення, оскільки цей регіон Ісландії є одним із найбільш густонаселених. Крім того, тут розташовується міжнародний аеропорт, великі геотермальні електростанції та туристична інфраструктура.

Таким чином вчені сходяться на думці, що Ісландія вступила в нову вулканічну еру, але, на жаль, ніхто не знає, коли вона завершиться і що це спричинить.

Раніше Фокус писав про те, що "вогненний змій" мчить на всіх парах: потік магми під Ісландією рухається на надшвидкості.