Корисна навіть хворим: вакцина від Еболи знижує ризик смерті за наявності захворювання

Нове дослідження вчених виявило, що вакцина від Еболи може бути корисною не тільки для зниження ймовірності захворювання на вірус, а й для зниження ризику смерті у вже хворих людей.

Нещодавнє дослідження принесло обнадійливі новини для тисяч людей, які щодня перебувають у боротьбі з лихоманкою Ебола — захворюванням, відомим своїми смертельно небезпечними ускладненнями. Дослідники виявили, що у людей, які отримали вакцину проти Еболи, але все одно заразилися цією хворобою, шанси померти були значно нижчими, ніж у тих, хто не був щеплений. Це відкриття підкреслює важливість вакцинації проти захворювання не тільки для його запобігання, а й для порятунку життів уже заражених людей, пише STAT.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Дослідження було присвячене спалаху лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго в період з 2018 по 2020 рік. Воно показало, що ризик смерті від лихоманки у вакцинованих людей був на 50% нижчим. Навіть ті, хто отримав щеплення всього за день або два до появи симптомів захворювання, мали певні переваги: їхній ризик померти становив 27% порівняно з 56% у невакцинованих людей. Цей результат особливо примітний, оскільки імунній системі зазвичай потрібно більше часу, щоб ефективно відреагувати на вакцину.

Під час дослідження було проаналізовано дані 2 279 пацієнтів із підтвердженою лихоманкою Ебола, що стало наочним доказом того, що вакцинація може бути все також корисною навіть після зараження вірусом.

Раніше вчені вже припускали, що вакцина проти Еболи може принести користь після контакту з вірусом на підставі досліджень на тваринах. Однак недавні дослідження на приматах не показали переваги виживання, що викликало побоювання. Нове дослідження на людях усуває ці побоювання, демонструючи явну перевагу у виживанні для вакцинованих людей.

Дослідження також показало, що що більший проміжок часу між вакцинацією та появою симптомів, то вищі шанси на виживання, а найнижчий рівень смертності спостерігався в тих, хто був щеплений за 10 і більше днів до появи симптомів, каже Ребекка Коулборн, провідна авторка дослідження. Це дає змогу припустити, що вакцина може активувати вроджену імунну відповідь організму, забезпечуючи захист ще до вироблення специфічних антитіл проти Еболи.

У вакцинованих людей спостерігався нижчий рівень вірусу в організмі, що може не тільки підвищити їхні шанси на виживання, а й допомогти стримати поширення хвороби. Дослідження також вивчило взаємодію між вакциною та антитілами проти Еболи і не виявило жодних негативних ефектів, що вкрай важливо для ефективного лікування захворювання.

Ці результати обнадіюють тих, хто займається профілактикою та лікуванням Еболи, пропонуючи нове розуміння ефективності вакцини та її ролі поряд із терапевтичними методами боротьби. Дослідження підкреслює потенціал вакцини як найважливішого інструменту контролю та зниження наслідків спалахів лихоманки Ебола, що дає надію на покращення результатів майбутніх зусиль у сфері громадської охорони здоров'я та перемоги над захворюванням.

Раніше Фокус писав про фактор, який може знижувати ефективність вакцин. Різні групи людей реагують по-різному.

Також Фокус писав про те, що вакцина Abrysvo від Pfizer захищає немовлят від РСВ. Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) схвалило вакцину, призначену для введення вагітним жінкам, щоб захистити їхніх новонароджених від респіраторно-синцитіального вірусу протягом перших шести місяців життя.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.