Вітамін D корисний усім, але не завжди: експерти розповіли про його види і кому які більше підійдуть

Вітамін D, який є епіцентром нашої життєдіяльності, відповідальний за багато аспектів нашого здоров'я, від настрою до імунної системи, але його джерела і види можуть не підходити певним людям.

Наш організм — це надскладний пристрій, якому для безперебійної роботи необхідні різні важливі матеріали. Вітамін D — один із таких елементів, необхідних для підтримання нашого здоров'я в ідеальному стані. Його часто називають "вітаміном сонячного світла", тому що наша шкіра виробляє його, коли ми перебуваємо під сонячними променями. Цей вітамін — фундаментальна частина нашого здоров'я, що відіграє ключову роль у багатьох функціях нашого організму, від зміцнення наших кісток до захисту від інфекцій, пише EatingWell.

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Але в природі існує два основних види цього важливого елемента. Вітамін D існує у двох формах: D2 і D3. Давайте розберемося, що робить кожну з них унікальною і чому розуміння цієї різниці може мати значення для вашого здоров'я.

Перш за все, вітамін D загалом і в цілому — найкращий друг ваших кісток. Він забезпечує гарне засвоєння кальцію, будівельного блоку кісток, зберігаючи ваш скелет міцним і знижуючи ризик переломів.

Адам Мейєр, сертифікований холістичний дієтолог каже, що крім кісток, вітамін D стоїть на сторожі вашої імунної системи. Він тренує захисні сили організму, щоб вони могли ефективніше протистояти таким шкідникам, як бактерії та віруси, і постійно бути напоготові.

Цей вітамін також відіграє найважливішу роль у тому, що ми відчуваємо, впливаючи на наш настрій, як показали дослідження. Деякі дослідники вважають, що сонячні дні підвищують настрій частково саме тому, що ми отримуємо природне підживлення вітаміном D.

Для серця і м'язів вітамін D не менш важливий. Він допомагає підтримувати їхнє здоров'я та відіграє роль у регуляції кров'яного тиску, зменшуючи запалення. А для м'язів він забезпечує безперебійну роботу, що особливо важливо з віком, бо тоді ключовою є можливість підтримання активного життя та запобігання падінням.

Тепер можна перейти безпосередньо до головного питання: що ж відрізняє D2 і D3? Вітамін D2 отримують із рослинних джерел, таких як гриби, і часто додають у продукти, щоб надати їм додаткового заряду корисних речовин.

Вітамін D3, з іншого боку, виробляється безпосередньо в нашій шкірі, коли ми перебуваємо під впливом сонячного світла. Він також міститься в продуктах тваринного походження. Ця його версія — природний спосіб організму забезпечити нас альтернативними джерелами важливого вітаміну.

Коли мова заходить про добавки, все стає набагато складніше. Печінка переробляє D2 і D3 у форму, яку може використовувати наш організм, але D3 краще засвоюється ним. Це все одно що порівнювати прямий рейс (D3) із рейсом із пересадками (D2) — обидва доставлять вас на місце, але один із них ефективніший і не потребує додаткових дій.

Ще одним важливим моментом є саме джерело. Якщо ви веган або вегетаріанець, D2 може стати вашим вибором, оскільки його добувають із рослин. Однак для підвищення загальної ефективності організму лікарі часто рекомендують D3, незалежно від його тваринного походження.

Так якій же формі вітаміну D віддати перевагу? Тут усе залежить від ситуації, адже і D2, і D3 відіграють важливу роль у нашому здоров'ї, забезпечуючи безліч переваг — від зміцнення кісток до підтримки імунітету. Якщо ви дотримуєтеся рослинного способу життя, D2 — цілком прийнятний варіант, але якщо ви прагнете максимального засвоєння вашим організмом корисних речовин, краще вибрати D3.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.