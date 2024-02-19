Шлях до довголіття лежить через шлунок: дієта, що захищає нас від раку та хвороб серця

У гонитві за бажанням омолодитися багато людей ставлять питання правильного харчування на другий план, що є критичною помилкою, вважають лікарі, адже на кону не тільки наше довголіття, а й наше здоров'я.

Уявіть собі обідній стіл, заставлений найсвіжішою рибою, різноманітними овочами, бобовими в усій їхній красі, та келих вина як супровід до трапези. Це не просто бенкет для почуттів, це план здорового життя. Південноєвропейська традиційна атлантична дієта, яку часто називають просто атлантичною дієтою, набирає обертів завдяки своїм глибоким перевагам для здоров'я, схожим на її відомішу кузину — середземноморську дієту.

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Експерти в галузі охорони здоров'я вивчили причину, яка зміцнює здоров'я наших сердець і здатна подарувати нам додаткові роки життя. Вони виявили, що атлантична дієта, багата на продукти європейських узбереж і полів, не просто корисна для серця, але також є захистом від одних із головних ворогів нашого здоров'я — раку. Згідно з останніми дослідженнями, небезпека, що ховається в нашій крові, чи-то високий тиск, чи-то підвищений рівень цукру, може бути стримана за допомогою цієї дієти.

Доктор Волтер Віллетт із Гарварду розповів, що робить атлантичну дієту особливою, виділяючи її на тлі інших, наголосивши, що її принципи повторюють стратегію харчування середземноморської дієти, показуючи, що переваги останньої для здоров'я не є винятковими для одного регіону. Їх можна перейняти в різних культурах, просто віддаючи перевагу місцевим продуктам і традиційним методам приготування їжі.

Атлантична дієта — це допомога не тільки для нашого організму, а й для всієї нашої планети. Доктор Девід Кац розповідає про те, як ця дієта узгоджується з Цілями сталого розвитку Організації Об'єднаних Націй. Суть цього прагнення полягає в тому, щоб отримувати продукти з місцевих і екологічно чистих джерел та жити так, щоб дбайливо ставитися до навколишнього середовища.

Якщо вникнути в особливості цієї дієти, то першим, що впаде в око, буде той факт, що в ній багато свіжої риби та скромна кількість червоного м'яса, молочних продуктів і бобових. Овочі посідають центральне місце, часто присутні в супах поряд із картоплею, до них додається цільнозерновий хліб, а завершує атлантичну трапезу помірне споживання вина. Ця дієта вміло поєднує в собі багато продуктів, віддаючи пріоритет рослинній їжі, але не заганяючи нас у межі суворого вегетаріанства.

Акцент на приготуванні домашньої їжі, частих сімейних обідах і фізичній активності, наприклад, ходьбі або їзді на велосипеді, підкреслює важливість зміни способу життя, який ефективно доповнить саму дієту. Ідеться про те, щоб сповільнитися у вживанні їжі, насолоджуватися нею та компанією, із якою ви її їсте. Ці практики, на жаль, стають дедалі менш популярними в нашому швидко мінливому світі.

Дослідження, проведене в грудні 2023 року, також показало, що дотримання атлантичної дієти може значно знизити ризик смерті від будь-яких причин за 14-річний період у кількох європейських країнах. У ньому взяли участь майже 36 000 осіб віком від 18 до 96 років.

Також завдяки високому вмісту риби, бобових і овочів атлантична дієта пов'язана зі зниженням рівня маркерів запалення в організмі. Це дуже важливо, оскільки запалення є відомим фактором розвитку багатьох хронічних захворювань.

Раніше Фокус писав про те, що веганська дієта має низку переваг. Нове дослідження, яке насамперед вивчало не зниження ваги за рослинної дієти, а її вплив на наше здоров'я, відкрило дивовижні позитивні властивості подібної стратегії харчування.

Також Фокус писав про те, як ожиріння необоротно змінює роботу мозку. Ожиріння змінює сенсори мозку, що відповідають за задоволення від їжі, викликаючи, можливо, постійний стан "вічного голоду", свідчить нове дослідження.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.