Знижує ризик розвитку діабету: кава виявилася ефективним засобом боротьби із захворюванням

Кава, це найпопулярніший у світі напій, що несе в собі цілий пласт корисних для здоров'я властивостей. Нові дослідження ж показали, що вона також ефективно бореться і з діабетом.

Свого часу багато експертів із тривогою говорили про каву, припускаючи, що вона може завдати шкоди нашому здоров'ю. Але сьогодні вважається, що кава є неймовірно корисною для нашого організму. Дослідження, проведені на користь кави, показують, що щоденна доза цього улюбленого мільйонами напою може стати секретною зброєю проти деяких серйозних проблем зі здоров'ям і, можливо, навіть додати кілька років до нашого життя, пише Yahoo!

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Одним із найцікавіших досліджень у галузі кави є вивчення її боротьби з діабетом 2 типу. Виявляється, у людей, які випивають по три-чотири чашки кави на день, ризик розвитку цього захворювання на 25% нижчий, ніж у тих, хто не вживає кави взагалі. І це ще краще — кожна додаткова чашка кави знижує ризик ще більше, але звісно, навіть тут є свої межі та нюанси.

Багато з цих досліджень, присвячених каві, засновані на спостереженнях за тим, що відбувається з плином часу, а не на прямих випробуваннях її впливу. Це означає, що вчені не можуть з упевненістю сказати, що кава — це універсальний засіб від діабету, оскільки люди, які п'ють каву, можуть робити й інші корисні речі для зміцнення свого здоров'я, наприклад, відвідувати спортзал або їсти овочі. Проте, навіть якщо врахувати всі ці сторонні корисні звички, кава, схоже, все-таки успішно протистоїть діабету в деяких аспектах.

І це далеко не проста випадковість, виявлена в одному дослідженні; це послідовний висновок, зроблений у багатьох дослідженнях за участю великої кількості людей з різних частин світу. Незалежно від того, молоді ми чи старі, куримо чи ні, кава, схоже, дає нашому здоров'ю міцну підмогу для боротьби з діабетом.

Цікаво, що ці корисні процеси пов'язані не тільки з кофеїном. У каві містяться сотні сполук, які можуть сприятливо впливати на наш метаболізм, і вчені тільки починають вивчати це джерело здоров'я. Спочатку вони вважали, що каву не можна вживати, тому що вона викликає стресову реакцію організму, підвищуючи рівень адреналіну і цукру в крові, що звучить не дуже добре, погодьтеся. Але, як з'ясувалося з часом, якщо ми регулярно п'ємо каву, наше тіло адаптується, і ці негативні ефекти зменшуються, а користь лише зростає.

Крім задоволення від цього напою, кава — це ще й рідкий мультивітамін. Вона рясніє поліфенолами — важливими сполуками, які також містяться у фруктах і овочах і відомі своїми корисними властивостями. У каві є навіть клітковина, що може виявитися для багатьох сюрпризом.

Деякі з корисних речовин, що містяться в каві, наприклад хлорогенова кислота, можуть допомагати контролювати рівень цукру в крові та також боротися із запаленнями. Можливо, саме тому кава особливо добре захищає від діабету, підтримуючи печінку і клітини підшлункової залози, що виробляють інсулін, у здоровому стані.

Однак не все так райдужно і сонячно, як може здатися на перший погляд. Кава підходить далеко не всім. Залежно від того, скільки ви п'єте, вона може порушити ваш сон, зробити вас нервовим або призвести до інших не найприємніших побічних ефектів. А якщо ви вагітні, то краще зовсім обмежити її споживання.

Експерти в галузі охорони здоров'я вважають, що для більшості людей нормальним є вживання до чотирьох-п'яти чашок на день, і саме в цьому діапазоні кава найбільш корисна для здоров'я. Але, як і в будь-якій справі, все має бути збалансовано. І зовсім не потрібно починати пити каву, якщо ви її не любите, просто тому що ви прочитали, що вона корисна. Існує безліч інших альтернатив поліпшення здоров'я. Але тим, хто любить цей напій, буде приємно дізнатися, що кожна випита чашка, з огляду на міру, може зміцнити їхній організм і убезпечити його від деяких небезпечних захворювань.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.