Кішки теж люблять грати в гру "принеси", але за своїми правилами: у чому суть

Домашні кішки не проти пограти в апорт, щоправда, роблять це по-своєму.

Психологи з поведінки тварин кажуть, що кішки так само, як і собаки, люблять грати зі своїми господарями в гру "принеси", але тільки встановлюють свої правила, пише IFLScience.

Команда дослідників з Університету Сассекса та Університету Нортумбрії опитали 924 власники кішок, які розповіли про поведінку 1154 тварин. У власників запитували про те, як і коли їхні улюбленці вперше почали приносити іграшки, як часто і так далі.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Результати показали, що у кішок це інстинктивна поведінка, оскільки 60,7% тварин почали грати в апорт до 1 року, і майже 95% кішок приносили іграшки без тренувань. Для власників кішок, які шукають простий спосіб розважити своїх вихованців, це здається ідеальним варіантом.

Але власники кішок не повинні помилятися в тому, що саме вони грають зі своїм улюбленцем, а не він з ними.

"Наші результаті показують, що кішки самі диктують таку поведінку, щоб безпосередньо впливати на реакцію своїх власників", — каже авторка дослідження Дженна Форман.

Наприклад, багато кішок гратимуть у "принеси" тільки за певних обставин.

Деякі кішки воліють грати з іграшками певного розміру. Інші тільки в певних кімнатах або з конкретними людьми.

Дослідники також зробили цікаве відкриття, коли спробували з'ясувати, хто найчастіше починає саму гру.

"Кішки, які самі почали гру, грали з більшим ентузіазмом, частіше приносячи іграшки господарям. Таке почуття контролю може бути корисним для добробуту тварини та стосунків із власником", — підкреслюють учені.

Кішкам також подобалося грати з безліччю різних предметів, хоча деякі з них були трохи розбірливі в деталях. Найпопулярнішими предметами були іграшки для кішок. Але зім'яті папірці або шкарпетки, також мали популярність.

Нагадаємо, вчені розповіли, як розрахувати, скільки років вашій кішці насправді. Дослідники створили "калькулятор", що дає змогу визначити реальний вік вихованця.