Дуже мило. Матері черв'ягів, як і люди, годують немовлят молоком, коли вони голодні (відео)

Дослідники вперше записали на відео надзвичайно милу поведінку матерів червоподібних амфібій, які виділяють молоко, щоб нагодувати своїх дитинчат.

Крихітні червоподібні амфібії народжуються рожевими та надзвичайно голодними. Щоб отримати їжу, вони звиваються і "нявкають" пронизливими клацаннями, рухаючись до спини матері. Там дитинчата збиваються у звивисті клубки, а потім вимогливо чекають на молоко, яке вона виробляє у відповідь на плач дитинчат, пише Science Alert.

На думку зоологів, у відповідь на фізичну і голосову стимуляцію свого потомства мати підіймає хвіст і виділяє білу в'язку рідину з клоакального отвору. По суті, ця рідина являє собою "материнське молоко", яке молоді земноводні поглинають, щоб насититися.

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За словами зоолога Інституту Бутантана Педро Майо-Фонтана, під час дослідження вони з колегами змогли записати відео, на якому видно, як мати годує дитинчат молоком. На відео чутно, як дитинчата видають різкі звуки клацання, які, на думку вчених, звучать як жебрацтво.

Кільчасті черв'яги (Siphonops annulatus) є далекими родичами жаб і тритонів. Вони належать до загону отруйних, безногих, майже повністю сліпих земноводних, що мешкають у тропічних ґрунтах, де харчуються іншими особинами, що живуть під землею. Відомо, що дорослі черв'яги здатні досягати в довжину близько 45 сантиметрів і надзвичайно схожі на свою улюблену здобич — черв'ягів.

Вчені відзначають, що незвичайні анатомічні особливості черв'ягів були сформовані завдяки їхньому підземному способу життя. У новому дослідженні Майо-Фонтана з колегами вдалося зафіксувати процес годування на відео, після того, як кілька самок черв'ягів були зібрані ними в атлантичних лісах Бразилії. При найближчому розгляді дослідники виявили в стінках яйцепроводу черв'ягової матері спеціалізовані залози, які виробляють молоко, багате на жири та вуглеводи, подібне до нашого.

Результати вмісту шлунків дитинчат підтвердили, що вони дійсно харчуються материнським молоком, а за перший тиждень життя набирають до 130% своєї первісної маси тіла. Передбачається, що, як і в людей, материнське молоко, ймовірно, робить внесок у мікробіом та імунну систему черв'ягів.

Мати і немовлята черв'яги Фото: Carlos Jared

Учені спостерігали за черв'ягами 242 години: більшу частину цього часу матері нерухомо лежали, згорнувшись калачиком. Кожні кілька днів матері також жертвували шкірою зі своєї спини, щоб урізноманітнити рідку дієту дитинчат. У результаті за 2 місяці батьківської опіки самки втрачають близько 30% власної маси тіла.

За словами зоолога Штутгартського державного музею природної історії Александра Кулфера, раніше вважалося, що материнське молоко можуть виробляти лише ссавці. Однак останнім часом учені знаходять дедалі більше доказів, що така поведінка зовсім не унікальна для ссавців.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили секрет заплутаних петель "надшвидких" черв'яків.