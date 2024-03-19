Продукт, що рятує серце і мозок: артишок виявився сповнений корисних властивостей

Нещодавнє дослідження вчених з'ясувало, що поширені й улюблені багатьма коренеплоди є не просто смачним доповненням до страв, а ще й мають низку корисних переваг, які роблять нас здоровішими.

Артишоки можуть стати нашим новим улюбленим суперфудом, йдеться в дослідженні, опублікованому нещодавно вченими. Багато хто з нас використовує їх на піці або добавкою в макаронах. І, судячи з усього, в цьому уродженці Середземномор'я є щось більше, ніж звичайні смакові якості. Дослідники вивчили корисні властивості артишоку і з'ясували, що він не тільки смачний, а й багатий на мінерали, антиоксиданти та інші корисні для здоров'я сполуки, пише Medical News.

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Більшість із нас їдять бутон артишоку, але в тих частинах, які ми зазвичай викидаємо, — стеблах і листі, приховані скарбниці корисних речовин, стверджує нове дослідження. Ці неїстівні шматочки можуть допомогти в боротьбі з такими захворюваннями, як рак, порушення роботи мозку і проблеми з серцем. Артишок багатий корисними речовинами, вітамінами і мінералами з низьким вмістом жиру і високим вмістом клітковини. Крім того, під час дослідження вчені з'ясували, що він містить особливі сполуки, які захищають печінку, борються зі шкідливими мікробами і підтримують нормальну роботу серця.

І якщо вже говорити про здоров'я серця, то артишоки — це повноцінна альтернатива гарному тренуванню для серцево-судинної системи. Вони допомагають регулювати рівень холестерину, роблячи серце здоровішим і знижуючи ризик таких небезпечних станів, як серцеві напади. Деякі дослідження показали, що ці зелені коренеплоди також можуть допомогти тримати під контролем тиск і запобігти накопиченню шкідливих жирів у кровоносних судинах. Що стосується мозку, то вченими було встановлено, що артишоки захищають його від запалення й окисного стресу — двох головних винуватців у його старінні та розвитку захворювань.

Завдяки своїй перспективі перетворення відходів на корисні речовини та ролі в традиційній і сучасній дієті, артишоки є перспективним природним засобом для зміцнення здоров'я поряд із різними методами лікування. Тож побачивши їх у меню або в магазині, варто пам'ятати, що в цих коренеплодах приховано набагато більше корисних властивостей, ніж може здатися на перший погляд.

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