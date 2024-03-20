З особливою жорстокістю. Мати-косатка допомогла синові втопити дитинча, щоб її чадо могло розмножуватися

Дослідники вперше в історії закарбували сцену дітовбивства серед косаток — мати з сином втопили незміцніле теля з іншої групи косаток.

Останнім часом косатки все частіше з'являються в заголовках: вчені раз у раз спостерігають за цими ссавцями, щоб краще зрозуміти їхню дивну і часто жорстоку поведінку. Наприклад, косатки все частіше нападають на туристичні човни в Гібралтарській протоці, а деякі з них почали полювати на фінвалів і великих білих акул, пише Live Science.

Цього разу вчені спостерігали за двома групами косаток у рамках фільмування нового серіалу National Geographic "Королеви", у якому розповідається про поведінку матріархів у тваринному світі. Однак ученим вдалося зняти набагато більше, ніж вони припускали: фактично дослідники вперше записали на камеру випадок дітовбивства серед косаток.

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За словами виконавчої продюсерки серіалу Хлої Сарош, у результаті їм вдалося записати несамовиті кадри того, як мати-косатка допомогла дорослому синові втопити дитинча з іншого стада. На кадрах видно, як матріарх однієї зграї разом зі своїми дітьми починають гратися з дитинчам і іншої зграї — загалом це нормальна поведінка тварин. Однак у наступний момент відбувається щось дивне.

На кадрах видно, як дорослий син косатки з силою б'є теля, а потім вони з матір'ю затискають його між собою, поки воно не тоне під водою. Пізніше тіло дитинчати косатки, за описом схожого на потонуле теля, було виявлено викинутим на пляж за 8 кілометрів від місця фільмування.

Зазначимо, що дітовбивство серед косаток є надзвичайно рідкісною поведінкою. За словами дослідника поведінки тварин з Університету Ексетера у Великій Британії Чарлі Граймса, спостереженням за косатками на північному заході Тихого океану приділяють багато часу, проте наразі в науковій літературі описано лише єдиний випадок дітовбивства серед косаток.

Дорослий самець косатки протаранив молоде теля, перш ніж він і його мати об'єдналися в пари, щоб втопити його Фото: ice

Вчені зазначають, що ці нові кадри є надзвичайно важливими, оскільки дадуть змогу науковцям краще вивчити цю дивну поведінку. Ґрунтуючись на кадрах дітовбивства, науковці зможуть проаналізувати не тільки поведінку матері та сина, а й інших членів групи.

Попередній випадок дітовбивства серед косаток був описаний 2018 року. Тоді вчені також спостерігали за тим, як мати та син втопили теля. Дослідники досі не знають точних мотивів такої поведінки косаток, однак припускають, що вона пов'язана з розмноженням. Припускається, мати допомогла синові втопити дитинча, щоб самець надалі міг розмножуватися з матір'ю загиблого теляти. Припускають, що ця поведінка зумовлена тим, що після смерті теляти в матері знову настане період сексуальної сприйнятливості, а самець зможе спаровуватися з нею.

Таким чином, як вважають науковці, матріарх просуває власні гени, сприяючи генетичному життю. Науковці зазначають, що така поведінка є феноменальною, а тому потребує особливої уваги дослідників.

Раніше Фокус писав про те, що косатки сколотили ні на що не схожу групу з "покидьків" і тероризують океан.