Морщать лоба і змінюють форму голови: білухи використовують дивний метод спілкування з побратимами (фото)

Дослідники зафіксували унікальну поведінку китоподібних, про яку раніше не було відомо дослідникам.

Багато ссавців використовують різні вирази обличчя для передачі емоцій і намірів. Однак китоподібні здебільшого не висловлюють емоції. У них дійсно є лицьові м'язи, проте їхні скорочення просто не видно під набряклою еластичною шкірою. Водночас примати, собаки, свині та інші тварини, здатні спілкуватися за допомогою міміки, мають дуже гнучку шкіру обличчя, пише Live Science.

Однак у новому дослідженні вчені виявили, що раніше помилялися: насправді білухи (Delphinapterus leucas) здатні змінювати форму своєї голови, щоб виражати свої емоції та спілкуватися один з одним. Науковці вважають, що це єдині зубаті кити, які демонструють таку поведінку — принаймні раніше вчені не спостерігали її у китоподібних.

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У новому дослідженні вчені виявили, що білухи насправді висловлюють свої емоції, змінюючи форму своїх "динь" — опуклих виступів, розташованих у передній частині голови. Вважається, що вони використовують цю свою здатність для спілкування з іншими китами.

Попередні дослідження вже показали, що ці виступи складаються з жирової тканини, а також посилюють слухові сигнали, які є ключем до соціальної взаємодії китів. Однак тепер учені вважають, що ці структури також можуть бути важливими для візуального сприйняття інших китів.

Автори дослідження дійшли висновку, що "дині" білух функціонують як візуальні дисплеї з деякими характеристиками навмисної комунікації. Передбачається, що ця анатомічна особливість надає білухам адаптивні переваги з огляду на їхню складну соціальну структуру і передбачувану структуру спарювання, яка робить наголос на виборі самки перед спарюванням.

Зміни форми голови в основному відбувалися, коли білухи взаємодіяли одна з одною, було виявлено п'ять різних форм Фото: Animal Cognition

Під час дослідження вченим також вдалося виділити 5 різних типів форм "дині":

плоска;

що підіймається;

що натискає;

штовхає;

що струшує.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше спостерігали за сексом китів: питань більше, ніж відповідей.