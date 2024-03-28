Майбутній літак NASA на Марсі допоможе розкрити таємницю метану на планеті: що відомо (відео)

Поки що цей літак перебуває на ранній стадії розробки, але він зможе шукати невловимі сліди життя в атмосфері Червоної планети.

NASA фінансує створення марсіанського літака MAGGIE, який зможе виявити метан на Марсі, хоча це дуже важко зробити. Літак не оправиться найближчим часом на Червону планету, але в NASA вважають, що летальні апарати на Марсі просто необхідні для його дослідження. Нагадуємо, що поки що єдиний літальний апарат на Марсі, вертоліт Ingenuity, припинив свою роботу на планеті в січні цього року, пише Space.

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Майбутній марсіанський літак отримав назву MAGGIE, що є скороченням від Mars Aerial and Ground Intelligent Explorer ("Марсіанський повітряний і наземний розумний дослідник"). Поки що це тільки концепція, яка перебуває на ранній стадії розробки.

Проте планується, що літак зможе працювати на Марсі протягом марсіанського року (майже 2 земних роки) в будь-якій точці Червоної планети. Він літатиме на висоті 1 км над поверхнею і одне з його головних завдань полягає в пошуку метану в атмосфері. Ця невловима молекула може бути ознакою життя, але вченим поки складно виявити її присутність в атмосфері Марса.

Майбутній марсіанський літак отримав назву MAGGIE, що є скороченням від Mars Aerial and Ground Intelligent Explorer ("Марсіанський повітряний і наземний розумний дослідник"). Поки що це тільки концепція, яка перебуває на ранній стадії розробки Фото: NASA

Час від часу метан з'являється в атмосфері, і його можна виявити за допомогою марсоходів або орбітальних апаратів. Наприклад, марсохід Curiosity неодноразово знаходив метан в атмосфері, але його рівні то підвищувалися, то знижувалися. У будь-якому разі метану було виявлено дуже мало. Тому літак MAGGIE призначений для того, щоб розкрити таємницю метану на Марсі.

Передбачається, що літак, який працює на сонячній енергії, зможе долати відстань у 179 км на одному заряді батареї. Розробники майбутнього літального апарату кажуть, що бортові прилади зможуть виявити сліди метану в атмосфері або інші потенційні перехідні явища, такі як рідка вода на Марсі. Ба більше, літак зможе здійснювати посадку в будь-якій точці Марса, щоб взяти зразки.

Передбачуваний запас ходу MAGGIE зумовлений запатентованою технологією, яка використовуватиме повітряні компресори для підтримання літака в повітрі. Повітряні компресори переміщують невелику кількість атмосфери із задньої частини крил уперед, одночасно збільшуючи підйомну силу та зменшуючи опір. Це дасть змогу MAGGIE адаптуватися до різних температур і тисків атмосфери, що дасть йому змогу переміщатися в розрідженому повітрі Марса в різні пори року і на різних широтах.

Але перш ніж літак вирушить на Марс розробникам потрібно довести, що такий літальний апарат може працювати в тонкій атмосфері Червоної планети. Якщо цей етап буде пройдено успішно, а на нього NASA дає 9 місяців, то потім почнеться більш масштабна розробка, яка триватиме 2 роки.

І тільки після цього, якщо все пройде успішно, почнеться створення прототипу і тестові випробування. Тому марсіанський літак зможе відправиться на Марс не раніше, ніж наприкінці десятиліття.

Як уже писав Фокус, астрономи наблизилися до розв'язання давньої загадки і вперше вирахували швидкість руху струменя нейтронної зірки. Швидкість струменя менша, ніж швидкість таких самих явищ у чорних дір, але нове відкриття є дуже важливим для розуміння природи цих надщільних об'єктів у космосі.

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