Стояли в черзі і приносили дари: знайдено найдавніші зображення медицини Стародавньої Греції (фото)

Стародавня грецька ваза, яка зберігається в Луврі, виявилися неочікуваним джерелом знань про медицину Стародавньої Греції. Вчені вивчили її та виявили, що це — найдавніше з відомих реалістичних зображень, пов'язаних із медициною.

Унікальне уявлення про медичну допомогу в Стародавній Греції вдалося отримати завдяки несподіваному джерелу: невеликій вазі, датованій приблизно 470 роком до н. е., яка зараз зберігається в Луврі у Франції. На цій вазі зображено лікарню, що робить її найдавнішим відомим реалістичним зображенням медичного обслуговування в західній історії, пише Greekreporter.

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У сцені, зображеній на вазі, лікар проводить кровопускання пацієнтові в оточенні кількох інших людей, які чекають своєї черги на медичну допомогу. Серед них — карлик із зайцем на плечі, що додає цікавого елементу. На картині також зображені різні медичні інструменти та обладнання, такі як п'явки та мідний таз для збору крові.

Фото: Public Domain

За словами Маноліса Стефанакіса, співавтора нещодавнього дослідження, це зображення відрізняється від попередніх репрезентацій медичної допомоги в Стародавній Греції, які часто включали божественні або релігійні елементи. Натомість ця сцена зображує повсякденну практику давніх лікарів, що свідчить про те, що лікування травм і кровопускання були поширеними медичними процедурами в той час.

Стефанакіс також висвітлює суспільні норми, що оточували медичну практику в Стародавній Греції, зазначаючи, що лікарі були високооплачуваними та шанованими людьми. Включення карлика, який несе зайця на вазі, може свідчити про звичну практику підношення подарунків лікарям.

Завдяки ретельному аналізу дослідники отримали цінну інформацію з цього стародавнього витвору мистецтва. Розташування фігур, медичних інструментів і навіть зображення генетичного захворювання, відомого як ахондроплазія (найпоширеніша форма карликовості), дають елементарне, але чітке уявлення про різні аспекти медичного обслуговування в стародавніх Афінах.

Крім того, сама ваза вражає своєю формою та декоративною технікою. Її сферична форма, відносно рідкісна в Аттиці того періоду, вказує на вплив коринфського гончарного стилю. Крім того, використання червонофігурної техніки в її декоруванні додає їй цінності як історичному артефакту.

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