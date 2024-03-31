Друге масове вимирання за рік: учені виявили тисячі мертвих вугрів

Дослідники зафіксували другу масову загибель вугрів у новій Зеландії — цього разу загинуло понад 3500 особин.

Понад 3,5 тисячі молодих вугрів були (ельверів) були виявлені мертвими в струмку Каурітутахі на найпівнічнішому схилі Північного острова Нової Зеландії. Це друга масова загибель вугрів цього року: місяць тому тисячі мертвих вугрів уже були виявлені мертвими в іншому струмку на протилежному кінці країни, пише Science Alert.

За словами дослідників, перший випадок масової загибелі вугрів був пов'язаний із токсичним забруднювачем. Однак учені поки що не знають, що спричинило другий масовий мор молодих особин. Утім, влада припускає, що причиною могли бути зміни навколишнього середовища.

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Член місцевої групи, що захищає струмок, Хона Едвардс заявила, що останніми роками експерти помітили погіршення якості води в струмку. Після повторної масової загибелі вугрів вчені проаналізували ввідні шляхи вгору і вниз за течією і виявили, що один із параметрів не був у звичайному діапазоні, зокрема йдеться і про рівень розчиненого кисню.

Автори дослідження також зазначають, що вони виявили в річці скупчення водоростей — як правило, таке відбувається через нагрівання води в струмку. Крім того, вчені виявили коливання відсотка потоку води: він варіювався від дуже обмеженого до повністю відсутнього. На жаль, повна відсутність потоку означає, що кількість розчиненого кисню зменшується, а токсини накопичуються у водному шляху.

Експерти зазначають, що причину масової загибелі вугрів все ще не встановлено, а токсини й хвороби лише належить виключити зі списку можливих причин. Водночас учені визнають, що масова загибель вугрів, по суті, є лише останнім із серії масової загибелі риб по всій планеті. Наприклад, минулого року біля берегів Японії було виявлено близько 1200 метричних тонн сардин і скумбрії.

Більш ранні дослідження вчених також показали, що масова загибель риби час від часу відбувається природно, проте в останні десятиліття частота цих подій істотно збільшилася.

Автори нового дослідження вважають, що кожен із цих інцидентів масового мору, ймовірно, варто розглядати не тільки як окремі події, але також і як загальне явище. Результати вже показують, що всі вони мають схожі закономірності та вказують на те, що в них є вина діяльності людей. Зменшення об'ємів або потоків води внаслідок сільськогосподарського використання та посухи в поєднанні зі збільшенням кількості поживних речовин із речовин, що забруднюють, а також вищими температурами сприяють надмірному цвітінню водоростей, що позбавляє води кисню, задушуючи інше життя всередині.

За словами кліматолога з Університету Вікторії у Веллінгтоні Джеймса Ренвіка, щоб не допустити масової загибелі одразу кількох видів, людям слід уважніше ставитися до того, як ми використовуємо водні ресурси й забруднюємо планету.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували причину масового вимирання сірих китів.