Українські бізнесмени намагалися вивезти до Ірану вкрадені авіадвигуни, – СБУ (фото)

Агрегати викрали під час ліквідації одного із державних підприємств та планували вивезти з країни за підробленими документами.

Українські підприємці намагалися вивезти до Ірану і продати два вкрадені з державного підприємства авіаційних двигуни. Замовник збирався встановити їх на військово-транспортні літаки АН-74. Про це повідомляється на сайтах Служби безпеки України та Запорізької обласної прокуратури.

За інформацією слідства, незаконний "бізнес" організували двоє власників дніпровської компанії, що спеціалізується на вантажних перевезеннях до країн Близького Сходу та Африки.

Підприємці збиралися вивезти авіадвигуни з України у вигляді комплектуючих для магістральних газопроводів, вказавши недостовірні дані у документах.

Прокуратура повідомляє, що йдеться про два турбореактивні авіадвигуни Д-36, які були викрадені під час ліквідації одного з держпідприємств.

Ділки хотіли зробити "косметичний ремонт" обладнання та виготовити на них підроблені документи для подальшого продажу іноземцям за 400 тисяч доларів.

За даними СБУ, замовники планували використовувати агрегати на військово-транспортних літаках АН-74.

Фігуранти зберігали авіадвигуни в ангарі на території підприємства, де їх виявили під час обшуків.

Наразі обладнання вилучено для проведення експертиз. Надалі вирішуватиметься питання щодо його передачі на потреби оборонно-промислового комплексу України.

Порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 КК України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів).

Нагадаємо, 5 квітня ЗМІ повідомили, що влада Іспанії затримала росіян і українців за підозрою в контрабанді авіаційного обладнання. За інформацією журналістів, підозрювані діяли в обхід санкцій та мали намір перевезти техніку для кабін військових літаків.

16 лютого МЗС України звинуватило Financial Times у фейках про контрабанду зброї до Молдови. За словами речника міністерства Олега Ніколенка, британські журналісти спотворили слова колишнього молдавського прем'єра Наталії Гаврлиці про те, що Кишинів нібито просив у ЄС захисту від незаконного ввезення людей, товарів та зброї з території України.