Погода в Україні на вихідні 13-14 травня: синоптик розповіла, де пройдуть дощі

За словами синоптика Наталки Діденко, вихідні очікуються теплі, заморозків не буде, однак у деяких регіонах країни можливі опади.

Погода у суботу та неділю 13-14 травня на території України очікується тепла. Про це написав синоптик Наталка Діденко у Facebook 12 травня.

За словами синоптика, середня температура повітря в Україні у вихідні становитиме +17+24 градуси. Заморозків не передбачається.

Як зазначає Діденко, у західних регіонах країни в суботу буде трохи холодніше — +13+17. При цьому у Волинській та Рівненській областях очікується тепла погода.

Короткочасні дощі пройдуть 13 травня у західних, північних та центральних областях. На сході та півдні без опадів.

У неділю, 14 травня, кількість опадів в Україні скоротиться, крім Вінницької та Житомирської областей, а також сходу країни.

Погода у Києві на вихідні 13-14 травня буде теплою, температура повітря триматиметься в районі +20+22 градусів.

"Ідеальна температура. Без опадів у столиці", — зазначила Наталка Діденко.

Нагадаємо, що на 12 травня синоптики прогнозували максимальну денну температуру від +17 до +20 градусів у більшості областей. У Чернігівській, Харківській, Полтавській та Сумській областях можливі короткочасні опади у вигляді дощу.

Раніше, 9 травня, Наталка Діденко також зазначала, що протягом найближчого тижня в Україні все ще будуть нічні заморозки, проте ближче до вихідних очікується підвищення температури повітря. За словами синоптика, з 12 травня в Україні розпочнеться потепління.

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