В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки: які регіони під загрозою (карта)

За прогнозами синоптиків, з 18 по 21 травня українці можуть постраждати не лише через пожежі, а й через те, що багато річок продовжать виходити з берегів.

В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки на кілька днів. Інформація про це з'явилася на сайті Укргідрометцентру у середу, 17 травня.

Вже сьогодні, 17 травня, рівень надзвичайної пожежної небезпеки оголосили практично у всіх областях України за винятком Волинської, Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Високий рівень пожежної небезпеки в цих регіонах триматиметься мінімум до неділі, 21 травня.

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За інформацією синоптиків, до кінця тижня в Україні зберігається також високий ризик небезпеки через зміну рівня води у річках.

Так, у четвер, 18 травня, під удар потрапить Київська область.

"На річці Дніпро у місті Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій", — попередили синоптики.

Крім того, через зміну рівня води в Десні та Дніпрі небезпека другого рівня загрожує мешканцям Чернігівської, Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

А на Черкащині, яка знаходиться в районі суббасейну Дніпра, оголосили третій рівень небезпеки.

Окрім підвищеної пожежної небезпеки, жителі кількох областей можуть постраждати від зміни рівня води в річках

Нагадаємо, 13 травня синоптики спрогнозували, що в Україну прийде довгоочікуване тепло. У деяких областях, за інформацією українських метеорологів, температура повітря прогріється до +26 градусів.

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