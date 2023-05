Очільник НААУ Сергій Костюк створив ризики для промислового безвізу з ЄС, — ЗМІ

Сергій Костюк, якого міністр економіки Юлія Свириденко призначила керівником Нацагентства з акредитації, може поставити хрест на підписанні Угоди ACAA між Україною та ЄС.

Керівник Національного агентства з акредитації України (НААУ) Сергій Костюка, якого Міністр економіки Юлія Свириденко призначила керівником НААУ у грудні 2022 року, ставить під загрозу підписання Угоди Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Goods (ACAA) між Україною та ЄС, тобто, "промислового безвізу", пише видання "Судово-юридична газета".

Як з’ясували журналісти, останні півроку Агентство та його керівництво фактично припинили працювати та ходити на роботу. Документи органів з оцінки відповідності лежать у кабінетах з грудня 2022 року – тобто, від моменту призначення Костюка.

Фактично керівник НААУ Сергій Костюк та його заступники штучно затягують терміни виконання робіт з акредитації. Дані затримки пов’язані з непогодженням документів НААУ та договорів на виконання робіт, оскільки для НААУ дивним чином у законодавстві не встановлені строки, що регламентують погодження і оформлення цих документів.

Також існують великі питання і до компетентності керівника НААУ Сергія Костюка. Так, для призначення він повинен був мати досвід роботи у сфері акредитації органів з оцінки відповідності чи проведення оцінки відповідності не менш як два роки. Цього досвіду Сергій Костюк не має, але у Міністерстві економіки вирішили приховати відповідь на питання, чи є у нього відповідний кар’єрний досвід.

Така ситуація у подальшому може призвести до розірвання угод про взаємне визнання з боку Європейської кооперації з акредитації, Міжнародної кооперації з акредитації лабораторій та Міжнародного форуму з акредитації, що, в свою чергу, поставить хрест на підписанні Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Goods (ACAA) між Україною та ЄС, про яку не перший рік говорить Кабмін в особі Дениса Шмигаля та самої Юлії Свириденко. Простіше кажучи, на "промисловому безвізі".

Відомо, що у грудні 2014 року прокуратура Києва і Служба безпеки України затримували Костюка за підозрою у зловживанні службовим становищем, яке завдало збитку держави у розмірі 23 млн гривень. На той час він був головою правління "Укргазвидобування". Разом з тим, за рішенням суду його виправдали.

Згодом, у грудні 2022 року міністр економіки Юлія Свириденко своїм наказом призначила Сергія Костюка головою НААУ – органу, який акредитує випробувальні лабораторії та органи з сертифікації, які, в свою чергу, займаються перевіркою якості продукції, що надходить на ринок України.