"Не боїмося мріяти": голова терористів "ДНР" Пушилін хоче відновити "Донбас Арену" (відео)

За словами голови окупаційної адміністрації, кроки по відновленню вже нібито робляться. Більше того, якийсь клуб "Шахтар" колись гратиме на стадіоні на чемпіонаті Росії.

Голова терористичного угрупування "ДНР" Денис Пушилін заявив про плани відновити стадіон "Донбас Арена в Донецьку. Про це пише російське видання " Матч ТВ "

За його словами, футбольний клуб "Шахтар" нібито гратиме на "Донбас Арені" на футбольному чемпіонаті Росії.

"Ми з 2014 року не боїмося мріяти", — сказав Пушилін.

Він зазначив, що деякі кроки щодо відновлення вже нібито робляться. Футбол на Донбасі люблять, але "всьому свій час".

Крім того, Пушилін додав, що проти російського футболу Захід робить якісь "агресивні дії". Тому ситуація змінилася і доведеться змінювати умови. Про які саме умови говорив терорист – не уточнюється.

Що таке "Донбас Арена"

Футбольний стадіон у Донецьку, збудований у 2009 році. Конструкція розрахована на 52667 глядачів. Із 2014 року матчі на стадіоні не проводяться. Арена зазнавала постійних обстрілів у "гарячу фазу" конфлікту влітку 2014 року. Наразі стадіон контролюється терористами так званої "ДНР".

Нагадаємо, що 8 червняПушилін заявив, що захотів відтіснити ЗСУ вглиб України на 500 км. На його думку, війна триватиме доти, доки не буде "звільнено" всю Україну. Пушилін мріє відтіснити українські війська від кордонів "нових регіонів".