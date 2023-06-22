"Якщо пощастить, зустрінемося за обідом": перша леді ночує окремо від Зеленського

За словами Олени Зеленської, війна змінила життя багатьох українців, і президентська родина не стала винятком. Вони не можуть собі дозволити розваги, поки гинуть люди.

Перша леді України Олена Зеленська завила про те, що спить через війну зі своїм чоловіком Володимиром Зеленським окремо з метою безпеки. Про це вона розповіла в новому інтерв'ю для видання Jerusalem Post 21 червня.

За її словами, глава держави ночує у своєму офісі, оскільки він є цiллю номер один для Кремля, а там більш ніж безпечно. Олена тим часом ночує вдома з двома дітьми.

"Якщо нам пощастить, ми зустрінемося за обідом в офісі. Жоден із нас не може дозволити собі дозвілля чи розваги наразі", — йдеться в повідомленні.

Перша леді зазначила в інтерв'ю, що таке життя стало повсякденністю для українців і всі вчаться жити як раніше, але у нових реаліях.

Наприклад, Олена починає свій день із новин, читає яке місто цього разу атакували російські окупанти та скільки ракет збили сили ППО. У розмові вона також згадала, що нещодавно Росія зруйнувала будинок у її рідному місті, через яке вона багато років поспіль проходила повз. Там загинуло 11 людей.

"Я не думаю, що мій день так відрізняється від дня звичайної українки. Я знаю, як це, коли ви дивитеся на новини, намагаєтеся зрозуміти, що сталося, і поки не отримаєте офіційного підтвердження, ви не знаєте напевно, чи є ваші близькі серед жертв", — продовжила перша леді.

Нагадаємо, 19 червня повідомлялося, що перша леді України приїхала до Ізраїлю в елегантному костюмі. Поїздка вийшла насиченою, як зізнається Олена Зеленська. З початку повномасштабної війни Україна співпрацює з Ізраїлем у різних проектах.