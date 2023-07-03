Дощі, грози та спека: синоптики обіцяють опади та потепління цього тижня (відео)

В Укргідрометцентрі заявили, що з 4 до 7 липня очікують на поле підвищеного тиску, а також невелике підвищення температури й опади.

Цього тижня в Україні буде багато невеликих дощів і гроз. Крім того, температура повітря підвищиться в різних регіонах від 3 до 5 градусів за Цельсієм. Такий прогноз зробили в Укргідрометцентрі.

Повідомляється, що завтра, 4 липня, у країні короткочасні дощі та грози очікуються в західних областях України. У решті регіонів — переважно без опадів. Температура в середньому вночі буде 13-18°, на півдні країни сягне 22°. А вдень у середньому по країні буде від 26 до 31°, але в західних областях України прогнозується від 22 до 27°.

У прогнозі йдеться про те, що 5-6 липня в західних, північних і більшості центральних областей України плануються короткочасні дощі з грозами. Однак на решті території країни без опадів. Також у середньому температура в країні підвищиться на 3-5 градусів. Вітер очікується північно-східний і східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

У п'ятницю 7 липня в Україні будуть короткочасні дощі та грози. Лише в південно-східних регіонах переважно без опадів.

"Температура в південній і східній частині вночі 20-25°, вдень 31-36°; у західних областях вночі 12-18°, вдень 20-26°; на решті території вночі 16-22°, вдень 26-32°", — ідеться в повідомленні.

Також в Укргідрометцентрі прогнозують цього тижня поле підвищеного тиску.

Прогноз погоди на 4-7 липня

Нагадаємо, що 3 липня повідомлялося, що вчені виявили, що зміни клімату буквально зменшують людський мозок. Дослідники припускають, що людський мозок несподіваним чином реагує на стрес навколишнього середовища.