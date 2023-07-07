Канабісу бути: у МОЗ підтримали легалізацію препаратів у медичних цілях

За словами заступника міністра охорони здоров'я Ігоря Кузіна, препарати на основі медичного канабісу будуть рекомендовані винятково під час лікування пацієнтів із конкретним переліком захворювань.

У Міністерстві охорони здоров'я України підтримують легалізацію препаратів, виготовлених на основі медичного канабісу. Таку заяву зробив в ефірі інформаційного телемарафону заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санлікар України Ігор Кузін.

"З боку Міністерства охорони здоров'я ми, безумовно, підтримуємо таку законодавчу ініціативу", — зазначив Кузін.

За словами заступника міністра охорони здоров'я, у Верховній Раді чекає своєї черги законопроєкт, який дозволяє використовувати препарати, виготовлені з медичного канабісу.

Кузін додає, що в законопроєкті йдеться винятково про лікування пацієнтів із хронічними болями, неврологічними та психічними розладами. Жодних інших варіантів легалізації канабісу там не передбачено.

Також санлікар зазначає, що препарати продаватимуть за рецептами і призначатимуть тільки у випадках існування доказової бази щодо ефективності їх використання.

Крім того, важливим етапом буде розробка клінічних протоколів дозування і переліку конкретних випадків, для яких можна застосувати медичний канабіс. На це може піти до півроку. Також препарати мають пройти реєстрацію в Україні.

Кузін додає, що МОЗ уже позитивно оцінило законопроєкт. Тепер справа за депутатами Верховної Ради. Якщо документ схвалять, то його реалізація після ухвалення займе від півроку до року.

Кузін в ефірі з 03:15:15

Нагадаємо, на розгляді у Верховній Раді перебуває урядовий законопроєкт №7457 "Про легалізацію медичного канабісу", його вже підтримав профільний комітет парламенту.

Фокус раніше писав про те, що на підтримку легалізації медичного канабісу висловився і президент України Володимир Зеленський. За словами гаранта, країна потребує сильної галузі ментальної та фізичної реабілітації.