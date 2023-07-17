Замість дронів: у Prozorro з'явився новий тендер на сценарій серіалу за 10 млн грн (скріншот)

За словами журналіста Богдана Буткевича, витрачання коштів на зйомки серіалу — це нецільове використання бюджету. В умовах війни, необхідно використовувати фінансування для забезпечення ЗСУ.

У Prozorro з'явилася інформація про новий тендер — члени партії "Слуга народу" закупили сценарій серіалу "Санаторій Незабудка" за 10 млн грн. Про це стало відомо з офіційного сайту тендерів.

Тендер на зйомки серіалу "Санаторій Незабудка"

Інцидент прокоментував журналіст-розслідувач Богдан Буткевич.

"Медіа стрічка рясніє заявою Арахамії "погана місцева влада, яка не на те кошти витрачає". Дрони, розумієш, не купують, поки росіяни вже цілі ТРЦ під заводи виробництва БПЛА перетворили. Власне, це вочевидь нова медіа-кампанія ОП, яким потрібен який-небудь привід, щоб звинуватити мерів. І тут мене трішечки поплавило. Отже, телеканал "Фрідом" купує майже на 10 мільйонів новорічний серіал "Санаторій незабудка". Це не жарт — це реальний скрін реальної закупівлі з "Прозорро", — пише Буткевич.

Також журналіст зазначає, що місцева влада не може почати фінансувати армію, адже наступного дня силові структури прийдуть із "маски-шоу", звинуватять у нецільовому використанні коштів місцевих бюджетів і через ручні суди знімуть із посад.

"До речі, знаю купу прикладів по країні, коли місцева влада допомагає своїм частинам — але робить це непублічно. Саме тому, що розуміє, що нормально це зробити не вийде, бо наступного дня це використає ОП для своїх політичних розбірок. Натомість фінансувати на мільярди гривень телепомийки — це ок, це цільові видатки", — пише журналіст-розслідувач Богдан Буткевич.

Нагадаємо, 30 червня журналісти ТСН повідомили, що на території української столиці проводять перевірку укриттів, на облаштування яких представники районних державних адміністрацій витратили бюджетні кошти. Після скандалу із "золотими" овочерізками в Дніпровському районі, з'ясувалося, що керівництво Солом'янського району вирішило завищувати вартість під час закупівлі дверей для вбиралень по 25 тисяч гривень за штуку та лавок на 2,3 млн грн. У виробника вдалося дізнатися ринкову вартість дверей. Загальна вартість дверей склала 25 800 грн за п'ять, а не за одну. У РДА ціну завищили на 400%

Також у лютому в Херсоні аудиторська перевірка зафіксувала порушення під час закупівлі форми для ЗСУ. За словами голови ОДА Олександра Прокудіна, закуплену для тероборони форму пошили з неякісних матеріалів. Крім того, вона зберігалася на складі, а роздавати українським захисникам її начебто й не планували.