Попри доводи прокурорів: ексголові Верховного суду Князєву повернуть майже $130 тисяч

Згідно з постановою Апеляційної палати ВАКС, Князєв вказав частину коштів у декларації, тому вони не належать до справи про хабарництво.

Колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву, якого підозрюють у хабарництві, повернуть гроші, знайдені в його квартирі під час обшуку, а саме майже 130 тис. доларів та 10 тис. євро. Про це свідчать матеріали справи з Єдиного реєстру судових рішень.

Варто зазначити, що в судовому реєстрі не зазначено імен фігурантів, проте номер кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, який зазначено в ухвалі, (52023000000000202) відповідає справі Князєва.

Так, у результаті обшуку у Князєва вдома, детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) знайшли суму в 177 тисяч доларів та 10 тисяч євро. Однак суд вирішив заарештувати лише 50 тис. доларів, які мають прямий стосунок до справи про хабарництво.

Гроші, знайдені у Князєва

Після того як прокурори оскаржили рішення Вищого антикорупційного суду в апеляції, Апеляційна палата ВАКС також відмовила прокурорам в арешті 127 тис. доларів і 10 тис. євро.

У своїй ухвалі суд наголосив, що прокуратура не надала достатніх доказів, щоб підтвердити, що ці гроші мають стосунок до справи Князєва. Крім того, зазначається, що колишній голова Верховного суду декларував наявність заощаджень, що пояснює такі грошові суми в нього вдома.

"З огляду на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, відмовляючи в задоволенні клопотання про арешт майна в частині арешту вилучених грошових коштів у сумі 127 750 доларів США та 10 000 євро, діяв у спосіб та в межах чинного законодавства, а тому доводи апеляційної скарги прокурора щодо необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими", — йдеться в ухвалі.

Згідно з постановою детектива НАБУ від 23 травня, усі знайдені грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять інформацію, яку може бути використано як доказ фактів та обставин, встановлених під час кримінального провадження.

Проте суд ухвалив рішення заарештувати тільки 50 тис. доларів, залишивши решту грошей без арешту.

Справа ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва

Нагадаємо, що 31 травня відбулося засідання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду щодо справи Всеволода Князєва. Підозрюваний стверджував, що знайдені під час обшуків гроші належать його друзям.

Раніше, 28 травня, ЗМІ з'ясували, що Всеволод Князєв продовжував отримувати зарплату, перебуваючи в СІЗО.

Нагадаємо також, що на посаду нового голови Верховного Суду призначили голову Касаційного кримінального суду Станіслава Кравченка.

15 травня стало відомо, що НАБУ затримало на хабарі голову Верховного суду України Всеволода Князєва. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім натякнув, що йдеться про суму в 2,7 мільйона доларів.