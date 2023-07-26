Поліція викрила злочинне угруповання, яке займалось виготовленням підробних документів (фото)

Зловмисники шукали своїх клієнтів через інтернет та з передплатою від 10 тисяч гривень виготовляли фальшиві свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів.

Співробітники Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки викрили трьох осіб на виготовленні фальшивих документів, які видаються підрозділами МВС України. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що за процесуального керівництва прокурорів шахраям повідомлено про підозру за фактами підроблення та використання підроблених документів, виготовлення голографічних захисних елементів.

За даними слідства, до підроблення документів були причетні щонайменше три особи. Так мешканці Києва, Київщини та Хмельниччини налагодили виготовлення фальшивих документів, що видаються підрозділами МВС України, а саме свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів.

Клієнтів підозрювані підшуковували через інтернет та працювали лише за повною передоплатою від 10 до 15 тисяч гривень. Після виконання "замовлення" вони відправляли фальшиві документи поштовими відправленнями, а отриманий прибуток ділили між собою.

Правоохоронці провели у підозрюваних 18 санкціонованих обшуків у кількох областях України, в результаті чого вилучили підроблені документи, гроші, штампи й печатки, мобільні телефони та чорнові записи.

Повідомляється, що експертиза документів, придбаних під час оперативної закупки, підтвердила факт підробки.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів, а також готується вручення підозри іншим спільникам.

Нагадаємо, що 23 липня директорка Української міжбанківської асоціації платіжної системи ЄМА Олесі Данильченко повідомила, що в Україні з’явились шахраї, які оформлюють кредити на зниклих безвісти й полонених військових ЗСУ, для цього вони замінюють SIM-картки та несанкціоновано отримують доступ до онлайн-банкінгу військовослужбовців.

Раніше, 30 березня, Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрила у Рівненській області зловмисників, які виманювали гроші у зниклих безвісти захисників України. Злочинну схему організували троє ув’язнених за тяжкі злочини у виправній колонії.