"Врізався у дерево": на Вінничині сталася смертельна ДТП

Попередньо, дорожньо-транспортна пригода сталася через те, що водій не впорався з керуванням. Пасажир автомобіля загинув на місці, а керманича госпіталізували до лікарні.

Поліція розслідує обставини аварії, яка сталася 27 липня у Вінницькому районі, в якій загинув 25-річний пасажир автомобіля ВАЗ, житель смт Вороновиця. Про це повідомили у Нацполіції регіону.

За даними поліціянтів, аварія сталася близько 19 години вечора неподалік від села Вінницькі Хутори. За попередніми даними 46-річний мешканець Вінниці за кермом автомобіля ВАЗ, не впорався з керуванням, після чого з’їхав у кювет, де транспортний засіб зіткнувся з деревом.

Повідомляється, що у результаті ДТП пасажир легковика отримав травми, несумісні з життям, а керманич з тілесними ушкодженнями доставлений до медичного закладу. Транспортний засіб поміщений на арештмайданчик.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, за це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Остаточні обставини та причини аварії будуть встановлені після проведення ряду експертиз.

Нагадаємо, що 27 липня у Бучанському районі Київської області трапилася ДТП, унаслідок якої вантажівка "DAF" врізалася в блокпост.

До слова, 26 липня повідомлялося, що в Україні збільшилася кількість ДТП, у яких винуватцями стали пішоходи. Із січня по травень 2023 року було оформлено 71,3 тисячі таких протоколів.