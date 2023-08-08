Українська авіакомпанія хоче відновити польоти до ЄС: названо аеропорт

Авіаперевізник готовий відновити польоти за кордон з аеропорту міста Ужгород. Для рейсів він використовуватиме літаки Ан-148, власником яких є кіпрська компанія, що потрапила під санкції.

Авіакомпанія Air Ocean Airlines готова відновити польоти з України до ЄС. Про це повідомив директор авіаперевізника В’ячеслав Геріга, передає avianews.com.

Він зазначив, що авіакомпанія могла б відновити польоти з аеропорту міста Ужгород, який розташований впритул до словацького кордону, у результаті чого після зльоту літак відразу потрапляє у повітряний простір Словаччини. Зокрема, Air Ocean Airlines готова залучити два розроблені в Україні літаки Ан-148, їх використовували до початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

"Аеропорт Ужгород знаходиться біля підніжжя Карпатських гір з боку Словаччини та відносно захищений зі сторони сходу. Злітно-посадкова смуга має розміри 2038 на 40 метрів, що достатньо для безпечного виконання зльотів та посадок на літаках Ан-148-100Е", — йшлося в повідомленні авіакомпанії, направленого українській владі.

Зі слів Геріги, авіакомпанія готова працювати за кордоном на умовах мокрого лізингу, якщо не дозволять відкрити аеропорт в Ужгороді. Таким чином Air Ocean Airlines може здавати літаки та екіпаж в оренду іншим авіаперевізникам. Зокрема, так нині працюють українські авіакомпанії SkyUp, "Роза Вітрів", Skyline Express.

У виданні розповіли, що літаки Ан-148 були зроблені кіпрською компанією Cyprus Aircraft Leasing 2 у партнерстві з Україною на авіазаводі у Воронежі, Росія. Літаки привезли до України у 2021 році. Після відновлення їхньої льотної здатності авіакомпанія Air Ocean Airlines почала їх використовувати для внутрішніх рейсів. Проте 12 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти компанії Cyprus Aircraft Leasing 2 — відбулося блокування активів. Тоді як Геріга заявив, що Air Ocean Airlines готова орендувати Ан-148 у держави після завершення процедури їх націоналізації. Зокрема, авіакомпанія готова допомогти ДП Антонову у проведенні імпортозаміщення російських комплектуючих в Ан-148.

Нагадаємо, у липні виконавчий директор компанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що авіакомпанія може відновити авіарейси з Києва та Львова до кінця року. Тоді як у квітні в Ryanair заявили про намір повернутися до України за два тижні після закінчення війни. Зокрема, авіакомпанія планує створити 30 маршрутів на території України та розташувати 12 баз протягом 12 місяців після повернення.