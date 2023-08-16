Тримали рабів у Дніпрі: мешканці Донеччини ув'язнили у "таборах" 25 українців (фото)

Рабовласники заманювали громадян, обіцяючи роботу з проживанням, розповіли у поліції. Одному зі зловмисників вже повідомили про підозру у торгівлі людьми.

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка створила псевдореабілітаційні центри та незаконно утримувала людей, змушуючи їх тяжко працювати. Деталями справи 16 серпня поділилась пресслужба Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

За версією слідства, четверо українців з Донецької області вербували соціально-незахищених осіб, обіцяючи роботу з проживанням. Натомість жертв поміщали у "центри реабілітації" в Дніпрі та змушувати працювати безоплатно.

15 серпня правоохоронці провели 10 обшуків за адресами "центрів" та місць проживання фігурантів, а також у їхніх автівках. Окрім того, поліціянти обшукали й місця мешкання "роботодавців".

Поліція вилучила речі, які підтверджують діяльність рабовласників та звільнила з "трудових таборів" 25 українців.

"З ними проводяться слідчі заходи", — зазначили у відомстві.

Одному зі злочинців вже оголосили підозру у торгівлі людьми. Суд обрав йому запобіжний захід — цілодобовий арешт на 60 діб.

"Триває слідство", — додали в поліції.

Фото: Національна поліція Фото: Національна поліція Фото: Національна поліція Фото: Національна поліція Фото: Національна поліція Фото: Національна поліція Фото: Національна поліція

Нагадаємо, прикордонники Польщі врятували 5-річного українця, що ледь не задихнувся у машині. З’ясувалось, що його шию обкрутив заблокований пасок безпеки.

15 серпня у ЗМІ писали, що на станції київського метро ескалатор "зажував" ногу жінки. У метрополітені пояснили, що в зубцях насправді застрягла лише сумка.