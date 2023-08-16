"Нова пошта" запустила продаж власної лінійки одягу: гроші з продажу підуть на ППО (фото)

Розробкою дизайну одягу та аксесуарів займались українські митці, а серед асортименту модна побачити футболки, худі, дощовики, рюкзаки, сумки, патчі та піни.

"Нова пошта" в рамках проєкту "Запакуй небо – прокачай ППО!" запустила власну лінійку одягу та аксесуарів, прибуток від продажу направлять на посилення української протиповітряної оборони. Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Наш мерч допоможе подякувати силам ППО за їхню роботу і словами, надрукованими на речах, і гривнею. Адже весь прибуток з продажу мерчу піде на прокачку нашої протиповітряної оборони", – заявила посадовиця компанії Олена Плахова, передає видання The Page.

Зазначається, що нової лінійки одягу входять:

худі;

дощовики;

футболки;

рюкзаки;

поясні сумки;

піни та патчі.

Хто створив дизайн?

Зазначається, що товари створені в колаборації "Нова пошта" із брендами GUD та Artem Gusev. Партнерами та підрядниками ініціативи стали відомі дизайнери, ілюстратори, а також виробники одягу та аксесуарів.

Дизайн для футболок розробив художник Нікіта Тітов; піни з символікою тимчасово окупованих міст — ілюстраторка Катерина Пілюшенко.

Фото: Нова Пошта

У створенні пінів та шевронів брав участь і дизайнер Артем Гусєв. Його ж ідея — зображення лелек та рядків із вірша Ліни Костенко на дощовиках.

Фото: Нова Пошта Фото: Нова Пошта Фото: Нова Пошта Фото: Нова Пошта Фото: Нова Пошта Фото: Нова Пошта Фото: Нова Пошта

Плащі та худі виробляє харківський бренд One Face, а поясні сумки та рюкзаки пошив бренд GUD.

Фото: Нова Пошта Фото: Нова Пошта

Фото: Нова Пошта

Нагадаємо, що 27 повідомлялось, що у жовтні 2022 року "Нова пошта" відкрила своє перше відділення у Варшаві. А станом на 23 лютого 2023 року мережа компанії у Польщі вже налічувала 19 відділень.

Також, 27 лютого в інтерв'ю Фокусу Євген Тафійчук розповів про майбутнє авіакомпанії "Нової пошти" Supernova Airlines, про збитки, завдані повномасштабним російським вторгненням і про відновлення роботи у звільненому Херсоні.