ТОП 7 волонтерських організацій України за версією експертів, — опитування Фокусу

12 експертів, опитаних Фокусом, обрали 7 організацій, які, на їхню думку, проявили найбільшу ефективність і заслужили довіру суспільства.

Фокус склав рейтинг "Атланти незламності. ТОП 25 волонтерських організацій України 2023", куди увійшли гідні українці, які об'єднали зусилля на тлі російської агресії проти України. Фокус опитав експертів, які виділили 7 організацій, які допомагають ЗСУ.

Як оцінювали організації

Під час складання списку 25 найкращих волонтерських організацій Фокус враховував такі критерії: думка кваліфікованих експертів із різноманітних галузей, визнання на державному рівні та забезпечення звітності в діяльності організацій.

Для складання рейтингу Фокус прислухався до думки 12 експертів, які представляють економічну, журналістську, військову, соціологічну та громадську сфери. Вони надали свій власний топ 7 організацій, які, на їхню думку, проявили найбільшу ефективність і заслужили довіру.

Серед учасників опитування були такі експерти:

Фільп Альїд — менеджер проєктів у ГО Офіс Дій;

Олександр Барабошко — фахівець зі стратегічних комунікацій;

Віта Думанська — лідерка ГО "Рух ЧЕСНО";

Андрій Єременко — директор компанії "Актив Груп";

Михайло Жирохов — військовий експерт і дослідник історії авіації;

Олексій Кущ — економіст, фінансовий аналітик, експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна";

Елла Лібанова — директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи;

Олександр Матяш — військовослужбовець ЗСУ;

Сергій Нікітенко — головний редактор херсонського видання "МОСТ";

Олег Пендзин — економіст, виконавчий директор Українського дискусійного клубу;

Наталія Позняк-Хоменко — авторка книжки "Волонтери: сила небайдужих", лауреатка премії імені Леся Танюка;

Віталій Шапран — економіст, ексчлен Ради НБУ.

ТОП 7 волонтерських організацій України 2023

Згідно з голосами експертів, організації розташувалися в рейтингу так:

Докладний ексклюзивний рейтинг волонтерів дивіться в матеріалі Фокусу "Атланти незламності. ТОП 25 волонтерських організацій України 2023"