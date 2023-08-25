У формі серця: Україна і Польща презентували спільні пам'ятні монети

На монетах зображені українець і поляк, які сидять за одним столом, ділять хліб і п'ють вино з одного келиха. Кошти, виручені в Польщі від продажу монет, передадуть Україні.

Центральні банки України та Польщі ввели в обіг пам'ятні монети зі спільного набору "Дружба і братерство — найбільше багатство". Цю подію було приурочено до Дня Незалежності України. Про це повідомили у пресслужбі Нацбанку України.

Як розповіли у фінустанові, україно-польський набір складається з двох срібних пам'ятних монет номіналом 10 гривень та 10 злотих і присвячений партнерству наших країн. За формою — це дві абсолютно рівні половини, які об'єднуються у форму серця. Голова Нацбанку Андрій Пишний презентував набір монет під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Польща в Україні Бартошем Ціхоцьким.

"Монети зображують двох господарів, які сидять за одним столом. Їх звела спільна доля. Вони ділять хліб і п'ють вино з одного келиха. Кажуть, що ділити хліб — це розділити долю. Так і є. І українці безмежно вдячні польському народові за щиросердність і неоціненну допомогу", — зазначив Андрій Пишний.

Нову пам'ятну монету ввели в обіг

Монети виготовлені зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті — 31,1 г (кожна). Прикрашені кольоровою печаткою. На аверсі монети номіналом 10 гривень угорі на тлі синьо-жовтого прапора розміщено тризуб — малий Державний Герб України, нижче — номінал монети та графічний символ гривні на тлі композиції, що відтворює жахи війни.

На аверсі монети номіналом 10 злотих угорі на тлі біло-червоного прапора зображено орла, якого офіційно затверджено для герба Республіки Польща, нижче — номінал монети і графічний символ польського злотого на тлі композиції, що символізує допомогу і підтримку.

"Якщо дві монети скласти разом, орнамент у нижній частині реверсу утворює квітку — символ надії, життя і розвитку", — наголосили в Нацбанку.

На реверсі монет також розміщено написи півколом: ДРУЖБА І БРАТСТВО — НАЙБІЛЬШЕ БАГАТСТВО та РRZYJAŹŃ I BRATERSTWO TO NAJWIĘKSZE BOGACTWO.

В Україні набір можна буде купити вже з 31 серпня в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Загалом через інтернет-магазин планують продати тисячу наборів. Пізніше монети з'являться в продажу в "Укргазбанку", "Радабанку", "ТАСкомбанку" і "Приватбанку".

У Польщі купити монети можна буде у відділеннях Нацбанку та інтернет-магазині. Усі виручені кошти будуть передані Україні.

Нагадаємо, 11 липня 2022 року в НБУ презентували першу пам'ятну монету, введену в обіг під час війни, — "В єдності — сила" номіналом 10 гривень зі срібла 925 проби та 5 гривень із нейзильберу.

1 червня 2023 року Нацбанк представив нову монету, яка присвячена українським дітям "Народжений в Україні". Вона має два варіанти — зі срібла та нейзильберу. Номінал обох монет — 5 гривень.