"Ніхто не буде мене шантажувати": Фейгін про припинення роботи з Арестовичем (відео)

Блогер заявив, що краще закінчити обговорювати припинення їхніх спільних ефірів і нагадав, що будь-які фейки про нього не спрацюють, оскільки в нього все задокументовано.

Російський юрист і блогер Марк Фейгін підтвердив припинення своєї співпраці з ексрадником Офісу президента України Олексієм Арестовичем, з яким вони від початку повномасштабної війни записували спільні ефіри. Він зазначив, що на його каналі ніхто не буде встановлювати свої правила. Відповідна заява з'явилася на його Youtube-каналі.

Фейгін підкреслив, що ефіри з Арестовичем — це вже "перевернута сторінка".

"Усе, що ви бачили, якісь наклепи на мене, фейки тощо — звісно ж, брехня, і я вам скажу чому. У мене є листування. Ви з ким маєте справу? З адвокатом! Із блискучим адвокатом. Незважаючи на те, що мене позбавили цього статусу", — додав Фейгін.

Нічого виразно не пояснивши, юрист заявив, що цю тему краще закрити, і нагадав, що його канал існував "до" і існуватиме після стрімів з Арестовичем.

"Це канал Марка Фейгіна, на якому він буде встановлювати правила. Ніхто з гостей, як довго б він не перебував тут, не буде мені вказувати, що і як мені робити. Ніхто не буде мене шантажувати своїми ефірами. Над Фейгіним ніколи не буде ніяких, бл...дь, начальників. Ніхто не буде мені вказувати, як мені вести мій канал. А свої подяки нехай згорнуть у трубочку і засунуть у ж...пу", — сказав блогер.

Остання фраза ймовірно відносила до слів Арестовича, який кілька днів тому, говорячи про розставання з Фейгіним, подякував йому і команді за співпрацю.

"Я маю подякувати Марку Фейгіну та його команді за дуже непростий марафон, пройдений разом протягом 17 місяців війни. Синергія була що треба. Мільйони (без перебільшення) глядачів теж будуть завжди йому вдячні. Але час не стоїть на місці і все рано чи пізно змінюється. Йдемо далі — кожен своєю дорогою", — написав Арестович.

Нагадаємо, 12 травня Фейгін і Арестович у коментарі Фокусу говорили, що мають абсолютно протилежні погляди на спільний політичний проект. Фейгін запевняв, що в нього немає жодних політичних амбіцій в Україні, а Арестович заявляв, що не планує жодних політичних проектів до закінчення війни.

11 серпня 2022 року ексрадник Офісу президента заявив, що готовий балотуватися на посаду президента України за умови, що чинний глава держави не піде на другий строк.