Шукали із собаками та БПЛА: у Київській області виявили мертвим 4-річного хлопчика

Загалом у пошуковій операції були залучені понад 110 осіб. Хлопчика виявили мертвим. За попередньою інформацією, дитина потонула.

У поліцію Київської області 2 вересня надійшло повідомлення: у районі Білогородки зник чотирирічний хлопчик. На пошуки дитини відправили понад 110 осіб, собак і дрони. Однак урятувати малюка не вдалося. Про це повідомляють у пресслужбі поліції Київщини.

"2 вересня близько 17:30 до поліції надійшло повідомлення від батьків про зникнення малолітнього сина в Білогородці", — повідомили в пресслужбі.

За слідом ішли службові собаки, поліціянти обстежили місцевість за допомогою дрона. Загалом в операції були залучені понад 110 осіб. На жаль, хлопчика знайшли мертвим. За попередньою інформацією, дитина потонула. Поліція Київської області проводить перевірку всіх обставин інциденту.

"Шановні батьки! Не залишайте без нагляду малолітніх дітей! У разі зникнення дитини одразу телефонуйте на "102", — закликали правоохоронці.

Нагадаємо, 4 серпня в селі Ходосівка Київської області потонув 10-річний хлопчик Іван. НП сталася на престижній базі відпочинку, куди батьки відправили дитину займатися футболом. У день трагедії 36-річний тренер повів вісьмох хлопчиків купатися на озеро глибиною дев'ять метрів і залишив самих. Правоохоронці затримали вихователя. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Фокус раніше писав, що в червні на Закарпатті стався гучний скандал із торгівлею дитячими органами. Правоохоронці затримали чоловіка, який пропонував жінці продати її 11-місячну дитину за 25 тисяч доларів. Пізніше стало відомо, що фігуранта злочинної оборудки звуть Денис Вароді. Чоловік планував вивезти малюка за кордон для продажу на органи.

Також Фокус писав 1 вересня, що президент РФ Володимир Путін може відправити на війну проти України підлітків із "Юнармії". Станом на 2019-й рік в організації налічувалося близько 380 тисяч членів. Більшість — діти з незабезпечених сімей.