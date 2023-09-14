До Умані вже прибули 22 тисячі хасидів-паломників, — голова Черкаської ОВА

Загалом цьогоріч в Умані очікують до 30 тисяч прочан — майже стільки, як торік, коли місто попри війну відвідали 29 тисяч хасидів-паломників.

Майже 22 тисячі паломників-хасидів прибули до Умані станом на ранок 14 вересня для святкування єврейського нового року — Рош га-Шана, яке відзначатиметься у 2023 році з 15 до 17 вересня. Про це 14 вересня повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у своєму телеграм-каналі.

"На ранок до міста вже прибули близько 22 тисячі паломників. Переважно із Ізраїлю, США та низки європейських країн. І 14 вересня буде днем саме активного прибуття паломників", — зазначив він.

Очільник обласної адміністрації підкреслив, що ситуація в Умані стабільна та контрольована, сили безпеки й оборони працюють у посиленому режимі. Цьогоріч до міста приїхали ізраїльські поліцейські, які несуть службу у мікрорайоні паломництва разом з українськими правоохоронцями. Додатково залучено піші патрулі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Загалом цілодобове чергування здійснюється на семи постах саме у місцях масового скупчення людей.

"Як місцевих жителів, так і приїжджих закликаємо бути максимально пильними, належно реагувати на повітряні тривоги, дотримуватись правил безпеки та не піддаватися на ворожі маніпуляції. Ми з вами вже знаємо, як Росія любить плодити фейки, щоб виправдовувати свої злочинні дії, залякувати та провокувати. Рецепт протидії незмінний: зберігати холодний розум, не панікувати та довіряти лише офіційним джерелам інформації", — наголосив Табурець.

Крім того, керівник адміністрації засвідчив: паломники добре обізнані, що в України йде повноцінна жорстока війна. Але попри це, за твердженнями прочан, вони перебувають у стані війни вже не один рік, маючи на увазі насамперед хасидів з Ізраїлю.

ДСНС у своєму телеграм-каналі додала, що рятувальники та правоохоронці проводять профілактичні бесіди із хасидами, а також розмістили свій пересувний пункт, залучили тактичний пожежний робот, кінологічний розрахунок та розрахунок радіаційної та хімічної розвідки на спеціальній машині.

"Співробітники ДСНС та Нацполіції у місцях масового скупчення людей щодня проводять із хасидами інформаційно-профілактичну роботу. Аби ознайомити паломників з правилами пожежної безпеки, фахівці Служби порятунку роздають спеціально розроблені пам’ятки англійською мовою та на івриті", – зазначає ДСНС.

Проте існують й проблеми, про які говорили в ефірі телемарафону "Єдині новини". Йдеться про незначні перебої із мобільним зв’язком, які виникли в Умані. Це пов'язано з тим, що в місті одночасно знаходиться велика кількість людей, які користуються мережею українських мобільних операторів. Внаслідок цього мережа не справляється із навантаженням, тож абоненти можуть мати проблеми з дзвінками та інтернетом.

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Нагадаємо, Фокус писав, що російські пропагандисти поширюють інформацію про нібито запланований теракт в Умані. З їхніх слів, планує його Україна. Таким чином окупанти готують собі алібі.

Ще на початку тижня, 11 вересня, очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що 11-21 вересня в Умані діятиме особливий режим в’їзду та виїзду. У місті працюють дев’ять пропускних пунктів, а також залучені 10 піших поліційних патрулів.

Стисло про свято Рош га-Шана

Рош га-Шана — свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. Відзначають 1 та 2-го тішрею, що зазвичай припадає на період від середини вересня до початку жовтня. За традицією цей день не може припадати на неділю, середу чи п'ятницю.

За віруваннями юдеїв в Рош га-Шана Бог визначає долю людини на наступний рік, проте це рішення не остаточне і протягом наступних десяти днів може бути змінене. Тож з початком нового року починаються десять днів каяття протягом яких віряни сподіваються отримати сприятливе рішення, яке буде остаточно затверджене на десятий день.