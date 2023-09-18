Рекордсмен здобув освіту за фахами "економіка", "право", "магістр менеджменту", "магістр державного управління та місцевого самоврядування" і "магістр харчових технологій". Чотири із п’яти отриманих дипломів – з відзнакою.

Національний Реєстр Рекордів України зафіксував рекорд за номінацією "Наймолодший українець, який отримав найбільшу кількість дипломів про вищу освіту в Україні". Рекордсмен — 24-річний Євген Нотевський, який у цьому віці зміг стати дипломованим спеціалістом за п’ятьма напрямами. Про це очільниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

З вересня 2016-го року по грудень 2022-го року студент здобув освіту за фахом економіка, право, магістр менеджменту, магістр державного управління та місцевого самоврядування і магістр харчових технологій. Чотири із п’яти отриманих дипломів рекордсмена – з відзнакою.

Відомо, що за час навчання Євген Нотевський був лауреатом іменної академічної стипендії президента України, премії Київського міського голови та іменної академічної стипендії Верховної Ради України.

Окрім того, рекордсмен неодноразово ставав переможцем Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт.

Нині Євгеній Нотевський здобуває третій освітній рівень (PhD) за спеціальністю "Менеджмент" у своїй альма-матер – Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. Також він є президентом громадської організації "МООЛМС "Молодь – майбутнє нації". Також він очолює Волонтерський штаб Миколаївської області, що діє із 25 лютого 2022 року на основі цієї організації.

Нагадаємо, 23 серпня The Moscow Times повідомили, що секретар Радбезу РФ Микола Патрушев закликав до "захисту молоді від інтернету та західної освіти". Росія нібито перебуває під постійним тиском з боку США та їхніх союзників, а інтернет здатен вплинути негативно на молодь, тому потрібна "реакція для захисту".