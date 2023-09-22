Вогонь охопив будівлю: у Києві сталася масштабна пожежа, — ДСНС (фото)

За даними рятувальників, для гасіння пожежі задіяли 25 рятувальників і 6 одиниць техніки. Жертв і постраждалих немає.

У п'ятницю, 22 вересня, у Дніпровському районі Києва сталася масштабна пожежа в приміщенні сервісного центру для побутової техніки. Площа загоряння становила 250 квадратних метрів. Про це повідомили у пресслужбі столичної Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Причину пожежі з'ясовуватимуть співробітники правоохоронних органів.

"На вулиці Райдужній, 25 сталося загоряння в одноповерховому приміщенні сервісу побутової техніки. Виклик про пожежу до Служби порятунку надійшов о 6:14, а о 7:42 пожежу на площі 250 квадратних метрів ліквідовано", — розповіли в ДСНС.

У пресслужбі наголосили, що для ліквідації пожежі було задіяно 25 рятувальників і 6 одиниць спеціалізованої техніки, і, на щастя, не було жертв і постраждалих.

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Нагадаємо, що 3 серпня в Києві сталася пожежа. Загорілася будівля на вулиці Волоська, 5.

9 липня повідомлялося про пожежу на АЗС. Загалом у гасінні вогню було задіяно 30 осіб особового складу ДСНС. Також на місці працювали 5 одиниць спеціальної техніки.