Михайло Хомич про те, як заробляти 2000$ на місяць

Що ви готові робити заради свого успіху? Якщо готові на все і навіть вчитися, то вам потрібно до Михайла Хомича на його курс"Метод Хомича". Чому краще вчитися в Михайла? Тому що він експерт у товарному бізнесі і за п'ять років практики став мільйонером, завдяки розробленій особисто стратегії. Для того, щоб кожен міг досягти результатів, як Хомич, ним було створено авторський курс із заробітку на продажу товарів в інтернеті. Цей метод не схожий на жоден інший. На курсі Михайло обіцяє, що кожен учень зможе з нуля заробити 2000$. Ми попросили його поділитися секретами цього способу і про результати читайте в цій статті.

З чого почати бізнес у товарці?

Михайло рекомендує почати з навчання. Він сам платив за знання свого часу, але після того, як припустився помилок. Розуміємо, що вам би хотілося почати заробляти відразу після прочитання цієї статті. Але тоді ви припуститеся небажаних помилок і втратите час і гроші. Щоб цього уникнути, краще заздалегідь вивчити всі підводні камені. Тим більше що у Михайла на курсі ви отримаєте робочу систему заробітку з контактами постачальників, порадами щодо товару тощо.

Для старту в цьому бізнесі вам не потрібно багато грошей. Достатньо 50$ і ви зможете зробити перший цикл продажів і помножити цю суму вдвічі.

Які витрати на вас чекають?

- Створення копії сайту — 250 грн;

- Купівля домену, хостингу для сайту — 250 грн;

- Рекламний бюджет на один день — 400 грн.

Разом 900 грн за запуск. Це мінімальна сума, з якої можна почати бізнес.

Михайло рекомендує оптимальну схему:

- Створення копії сайту — 250 грн;

- Купівля домену, хостингу для сайту — 250 грн;

- Рекламний бюджет на день — 400 грн;

- Закупівля товару — 2500 грн;

- Депозит на кол-центр — 500 грн.

Разом на оптимальній схемі витрати 3900 грн.

Як запустити товарний бізнес

Технологія, яку винайшов Михайло, може запустити бізнес за 5 днів і швидко вийти на дохід 2000$. У його планах розширити штат компанії до 100 партнерів, яким він передасть цю технологію. Під його керівництвом партнери зможуть запустити свій товарний бізнес. Відгуки про цей метод позитивні, більшість студентів Михайла змогли окупити вартість курсу за перші тижні продажів.