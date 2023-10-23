З реєстру корупціонерів можуть зникнути 10 тис осіб: у НАЗК назвали умову

За словами голови НАЗК Олександра Новікова, після видалення з реєстру засуджені раніше особи зможуть брати участь у державних процесах, що несе за собою величезний ризик.

Якщо президент України Володимир Зеленський підпише законопроєкт про поліпшення механізмів притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за виконання державних або місцевих управлінських функцій, то з реєстру корупціонерів зникне 10 тисяч осіб. Про це заявив голова Національного агентства із запобігання корупції Олександр Новіков в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"На сьогоднішній день на підписі у Президента перебуває законопроєкт "Про внесення змін до статті 59 Закону України "Про запобігання корупції" щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" (№9586 — ред.), який фактично видаляє з відповідного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення", — зазначив Новіков.

Згідно з його заявою, після підписання президентом і набрання законом чинності, понад 10 тисяч осіб, засуджених за кримінальні корупційні злочини, буде виключено з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Отже, особи, раніше засуджені, зможуть, наприклад, брати участь у державних закупівлях. На думку голови НАЗК, це несе значні ризики.

"Ми сподіваємося, що Президент цей закон не підпише", — заявив Новіков.

Нагадаємо, 12 вересня стало відомо, що Офіс президента поки що не подаватиме до ВР законопроєкт, який надав би корупції у великих масштабах статус державної зради. На відповідне рішення вплинули західні партнери, які вбачають спробу влади втрутитися в роботу НАБУ.