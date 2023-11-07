"Ми зробили все, про що домовлялися": Стефанишина натякнула, що очікувати від звіту Єврокомісії

Ольга Стефанишина попередила, що прогрес України на шляху до ЄС в Єврокомісії оцінили "стримано" і закликала притримати емоції — реформи ще попереду.

Звіт про прогрес України на шляху до ЄС від Єврокомісії має бути опубліковано завтра, 8 листопада. Формулювання щодо досягнень України будуть "стриманими", проте остаточне рішення лідерів блоку про відкриття переговорів ще попереду. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

За словами Стефанішиної, реформи триватимуть, а емоції, що вирують навколо очікуваного звіту Єврокомісії не додають розуміння шляху, який відкрився перед Україною 23 червня 2022 року.

"Ми зробили все, про що домовлялися. Реформи подовжаться і надалі, до і після початку переговорів про членство. Це марафон. У коментарях навколо очікуваного звіту Європейської Комісії забагато емоцій і мало розуміння шляху, який відкрився перед нами 23 червня минулого року", — додала вона.

Віцепрем'єр-міністерка зауважила, що живучи в постійних "емоційних гойдалках", люди часто схильні до категоричних оцінок.

"За критикою ми не чуємо похвали, а концентруючись на окремих речах, втрачаємо з поля зору основне. Однак це не про процес розширення, і звісно не про те, як працює знаменита "брюссельська бюрократія"", — зауважила віцепрем'єр-міністерка

Вона повідомила, що звіт Єврокомісії буде опубліковано 8 листопада. Він розповість про прогрес України і дасть розуміння подальших кроків.

"Але формулювання будуть стримані", — попередила Стефанишина.

У цьому контексті вона також відзначила три основні складові, про які потрібно пам'ятати під час ознайомлення з ним.

Україна є частиною "ширшого політичного пазла розширення".

Вичерпного списку завдань не буде.

Звіт Єврокомісії — це лише основа, рішення щодо відкриття перемовин буде ухвалюватися лідерами ЄС в грудні 2023 року.

"Нам може це не подобатися, ми можемо з цим не погоджуватися, і навіть вважати несправедливим, але що важливо, ми, Україна, вже підняли надзвичайно високо планку для всіх країн розширення", — додала вона.

Раніше віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляла, що Україна налаштована на позитивне рішення Єврокомісії щодо переговорів про вступ до ЄС.

Нагадаємо, 24 жовтня в МЗС розповіли, коли можуть стартувати переговори щодо вступу України до ЄС. За словами заступниці МЗС України Еміни Джапарової, Україна активно працює над виконанням своїх зобов'язань перед ЄС у межах процесу інтеграції.