"Це щось нове": Ірина Фаріон відреагувала на звільнення з "Львівської політехніки"

За словами мовознавиці, що її звільнили "без підпису". Вона готує позов до суду.

Мовознавиця Ірина Фаріон відреагувала на своє звільнення з Національного університету "Львівська політехніка". Відповідне повідомлення вона опублікувала у себе в Telegram.

"Звільнення без підпису. Це щось нове в трудовому праві. Які ж дуже маленькі стали враз ті, що працюють у великих стінах Політехніки, яку освятили свого часу життям своїм Степан Бандера і Роман Шухевич, Катерина Зарицька і Остап Мащак, Петро Франко і Степан Чарнецький", — написала мовознавиця.

За її словами, вона готує позов до суду.

"До перемоги, панове! Усе тільки розпочинається, бо кожен фініш — це по суті старт", — написала вона.

Звільнення Ірини Фарин: що відомо

15 листопада в мережі почали публікувати документ про звільнення Фаріон із "Львівської політехніки" з кафедри української мови. Як можна побачити з документа, звільнили мовознавицю з ініціативи роботодавця за п. 3 ст. 41 КЗпП України, а саме: вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, що не є сумісним із продовженням даної роботи.

Також це підтвердив Міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Він зазначив, що відповідний наказ про звільнення Ірини Фаріон уже підписаний ректором.

"Позиція міністерства незмінна — людям, які не поділяють цінності гідності та не відчувають поваги до воїнів, немає місця в системі освіти", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти Ірини Фаріон. Розслідування ведуть одразу за чотирма статтями Кримінального Кодексу. СБУ перевірятиме висловлювання мовознавиці та інцидент, де вона опублікувала особисті дані студента з Криму.