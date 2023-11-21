Очікуються сніг та ожеледиця: у КМДА звернулися до мешканців столиці

У міській адміністрації закликали киян бути обачними і, за можливістю, користуватися громадським транспортом.

Найближчими днями у Києві очікується значне погіршення погодних умов, що передбачає певну обробку вулиць і магістралей столиці. Про це 21 листопада повідомила на власному сайті Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Столична влада закликала водіїв подбати про безпеку на дорозі і наполегливо попросила під час снігопадів не паркувати автівки вздовж узбіччя доріг і на тротуарах.

"При погіршенні погодних умов не виїжджайте в місто на авто, щоб не створювати затори, адже в них стоїть снігоприбиральна техніка і машини інших екстрених служб. За можливості надавайте перевагу громадському транспорту", — підкреслили в адміністрації.

І додали, що наразі дорожня техніка готова виїжджати на превентивну обробку вулиць, уточнивши, що загалом комунальне підприємство "Київавтодор" підготував 533 одиниці спеціальної техніки, а для обробки покриттів заготовлено 17,3 тисячі тонн солі та 54,5 тисячі тонн піску.

Також київська влада ще раз нагадала водіям про необхідність змінити гуму на авто на зимову й бути обачними на дорогах.

На яку негоду чекати киянам

Синоптики Укргідрометцентру повідомили, що в Київській області 22 листопада буде хмарно, вдень місцями очікується невеликий сніг, на дорогах — ожеледиця. Переважатиме північно-східний вітер, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі та вдень буде від 1 до 6 градусів морозу, в Києві — від 2 до 4 морозу.

Фото: meteoprog.ua

Проте найголовніше, щщо синоптики попереджають про такі небезпечні метеорологічні явища, як мокрий сніг та ожеледиця.

"22 листопада на дорогах ожеледиця. І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", — наголосили синоптики.

Нагадаємо, 17 листопада у Волинській області випав перший сніг. Уночі сніг почав падати в Любомльському районі, а вранці — на Турійщині.

Раніше народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, що в листопаді буде холодно з нічними заморозками. За його словами, в середині місяці очікується потепління, проте наприкінці знову похолодає.