У Києві напали та пограбували підприємця: вкрали 2 млн гривень, — поліція (фото, відео)

За інформацією слідства, підозрювані декілька днів слідкували за чоловіком та вивчали його маршрути.

Київська поліція затримала зловмисників, які на початку листопада напали на підприємця та вкрали у нього 2 млн гривень. Про це повідомляють у пресслужбі поліції.

За інформацією правоохоронців, напад стався у Подільському районі Києва біля будинку чоловіка, коли він виходив із сумкою з грошима.

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція

Потерпілого заштовхали у під'їзд, розпилили в очі сльозогінний балончик та прикували наручниками. Сумку із 2 млн гривень підозрювані забрали із собою. Щоб не бути викритими після скоєного зловмисники пересувалися Києвом та декілька разів змінювали громадський і приватний транспорт

Як встановило слідство, напад на підприємця замовила 38-річна киянка. Для пограбування вона залучила свого чоловіка та ще одну особу. Зокрема, один із чоловіків вже раніше притягався до відповідальності за вбивство та розбійний напад.

Повідомляється, що за потерпілим слідкували декілька днів та вивчали його маршрути. Після скоєного нападу усі викрадені гроші вони розподілили між собою.

Наразі поліція встановлює всіх причетних до нападу. У помешканнях підозрюваних правоохоронці вилучили наручники, газовий балончик, телефони та гранату. За скоєний напад їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 17 листопада на журналіста видання "Українська правда" скоїли напад під час зйомок. Через травми чоловік звернувся до медзакладу, а поліція розпочала кримінальне провадження.

Також 1 листопада повідомлялося, що у Києві судили чоловіка, який напав на неповнолітню волонтерку. За скоєне його на 6 років і 8 місяців ув’язнили.