"Рух вантажівок не блокується": у ДПСУ розповіли про ситуацію на словацькому кордоні

Вранці 24 листопада 400 вантажних транспортних засобів очікувало проїзду в бік України, розповіли прикордонники.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що станом на ранок п'ятниці 24 листопада українсько-словацький кордон розблоковано. Про це він повідомив у коментарі "Укрінформу".

"Рух вантажівок на словацькому кордоні наразі не блокується", — сказав Андрій Демченко.

Він зазначив, що вранці 400 вантажівок очікувало проїзду в бік України.

Українсько-словацький кордон

Перевізники Словаччини заблокували пункт пропуску на кордоні з Україною

21 листопада речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що в Словаччині розпочалося блокування руху для вантажного автомобіля, що рухається в напрямку словацького пункту пропуску "Вишнє Німецьке", цей пункт суміжний з українським — "Ужгород".

Зокрема, Союз перевізників Словаччини розпочав блокування руху вантажівок у вівторок 21 листопада о 13:30. Станом на той момент, перед пунктом пропуску "Вишнє Німецьке" в напрямку України перебувало близько 300 вантажних автомобілів.

Нагадаємо, 6 листопада у пресслужбі Західного управління Держприкордонслужби заявили, що на кордоні з Польщею ускладнився рух для вантажівок через страйк польських перевізників. Зазначили, що протестувальники вирішили пропускати лише по одній вантажівці на годину.

23 листопада віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін заявив, що на українсько-польському кордоні помер український водій. Він зазначив, що це вже другий летальний випадок через страйк польських перевізників. За інформацією ЗМІ, 11 листопада в Польщі на парковці біля пункту пропуску "Дорогуськ–Ягодин" помер 54-річний водій з України.