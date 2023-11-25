Один загиблий, 18 дістали травми: у Харківській області автобус потрапив у ДТП (фото)

У Поліції області заявили, що аварія з автобусом і автомобілем сталася в Куп'янському районі приблизно о 8:00 на автодорозі Чугуїв-Милове.

Удень 24 листопада в Харківській області сталася ДТП з автобусом і автомобілем "Тойота". Про це повідомила Поліція Харківської області в Telegram.

Повідомляється, що внаслідок події одна людина загинула, а 18 — дістали поранення. Інцидент стався в Куп'янському районі близько 8:00 на автодорозі Чугуїв-Милове.

"У результаті ДТП водій автомобіля "Тойота" загинув на місці. Його пасажир був госпіталізований із травмами. Водій і 16 пасажирів автобуса дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", — ідеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що слідчі відкрили кримінальне провадження щодо події за 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Також опубліковано фото з місця події.

Нагадаємо, що 24 листопада в Київській області сталася ДТП за участю автомобіля медиків. Аварія, за даними силовиків, сталася біля села Романівка. Унаслідок зіткнення від отриманих травм загинув 21-річний пасажир.

Крім того, 22 листопада повідомлялося, що в Польщі в ДТП з українцями загинула 6-річна дочка бійця Сил оборони. Громадяни України прямували в бік перетину кордону в Долгобичеві. Мікроавтобус злетів з дороги і в'їхав у дерево. Дві жінки загинули на місці, 6-річну дівчинку медики намагалися реанімувати.