61-річна українка, яку вважали зниклою безвісти, повернулась додому і шокувала сина

Жінку три дні самотужки шукали рідні, а потім до пошуків приєдналась і поліція. Через тиждень після свого зникнення вона сама прийшла додому.

В Україні жінка, яку вважали зниклою безвісти, сама повернулась додому. З’ясувалось, що вона не хотіла, щоб її шукали. Деталями неординарної справи 1 грудня поділилась пресслужба поліції Рівненської області.

Ще 27 листопада поліціянти отримали повідомлення про зникнення жінки. 37-річний мешканець села Кустин розповів, що його мати вже три дні як пішла з дому і досі не повернулась.

Спочатку рідні намагались розшукати 61-річну українку самостійно, але згодом все ж вирішили звернутись в поліцію.

"Аби встановити місцеперебування жінки залучили працівників карного розшуку, оперативні служби, а також засоби масової інформації", — розповіли у відомстві.

Проте ввечері 30 листопада жінка, яку вважали зниклою безвісти, повернулась додому. З’ясувалось, що вона і не зникала.

Українка розповіла, що увесь тиждень свого "зникнення" провела у Києві. Вона пояснила, що поїхала в столицю, бо хотіла побути наодинці.

"Жодних протиправних дій відносно неї вчинено не було", — підкреслили в поліції.

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