"Реалізує права українців": Міноборони запустило в Telegram анонімний чат-бот

За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, анонімний чат-бот допоможе українцям реалізувати свої законні права.

Міністерство оборони України створило бот у додатку для обміну повідомленнями Telegram, де можна анонімно залишити скаргу на дії чиновників чи військових або внести пропозицію, що належить до сфери діяльності відомства. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Міністерство оборони останнім часом отримало багато повідомлень із проханням відкрити анонімний бот зворотного зв'язку для скарг і пропозицій від громадян України та інших осіб", — написав Умєров на своєму офіційному каналі Telegram.

За словами міністра, бот @rustem_umerov_bot допоможе українцям реалізувати свої законні права.

Усі повідомлення, залишені в чат-боті Міноборони, опрацьовуватимуться оперативним черговим зі зв'язків із громадськістю. Рустем Умєров запевнив, що за кожним зверненням відомство дасть зворотний зв'язок.

Міністерство оборони України створило бот у Telegram для скарг і пропозицій Фото: Скриншот

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