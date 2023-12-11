У центрі Києва обвалилася опорна стіна: є загиблий і поранений (фото)

За даними КМВА, до трагедії призвели ремонтні роботи, які були необхідні для утримання ґрунту. Розпочалося розслідування.

У центрі Києва сталася надзвичайна подія з обвалом стіни, внаслідок чого загинула людина і є постраждалий. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА) у Telegram-каналі 11 грудня.

Зазначається, що сталася трагедія в Печерському районі столиці. В одній із будівель проводили ремонтні роботи, однак це закінчилося нещасним випадком.

"Під час проведення ремонтних робіт опорної стіни для утримання ґрунту стався обвал. Внаслідок чого один чоловiк загинув і ще один травмований", — йдеться в повідомленні голови КМВА Сергія Попка.

Постраждалого чоловіка госпіталізували до Олександрівської клінічної лікарні, де йому повинні будуть надати невідкладну допомогу. У якому він стані — невідомо.

У центрі Києва обвалилася стіна, внаслідок чого загинула людина Фото: КМВА

Також на місці події проводяться роботи з розбору завалів. Більш детальної інформації від Київської міської військової адміністрації не прозвучало.

У Національній поліції України також прокоментували інцидент. Співробітники органів почали з'ясовувати обставини трагедії на будівництві в Печерському районі Києва.

На місце виїхали співробітники Печерського управління поліції, слідчо-оперативна група ГУНП у Києві, а також медики.

У центрі Києва обвалилася стіна, внаслідок чого загинула людина Фото: Національна поліція

"За попередньою інформацією, під час будівельних робіт стався обвал стіни, внаслідок чого один будівельник загинув, ще один травмований, йому надається медична допомога. Після з'ясування всіх обставин вирішуватиметься питання про кваліфікацію зазначеної події", — ідеться в повідомленні.

У мережі почали з'являтися перші кадри з місця трагедії.

У центрі Києва обвалилася стіна, внаслідок чого загинула людина Фото: "Київ24" У центрі Києва обвалилася стіна, внаслідок чого загинула людина Фото: "Київ24" У центрі Києва обвалилася стіна, внаслідок чого загинула людина Фото: "Київ24"

Нагадаємо, 5 грудня повідомлялося, що в Харкові стався обвал ґрунту, внаслідок чого загинули слюсарі, які лагодили газову трубу. Обидва загиблих слюсарі мають досвід роботи і працювали у складі бригади аварійно-диспетчерської служби. За фактом загибелі працівників проводиться розслідування.