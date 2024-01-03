Зерновий коридор став можливим завдяки взаємодії ЗСУ, ОП та Мінагро — Микола Сольський

Зерновий коридор є унікальним міжнародним гуманітарним кейсом, який став можливим завдяки тісній співпраці ЗСУ, Офісу президента і Кабміну з профільним міністром Миколою Сольським. Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ, передає "Апостроф".

У липні 2023 року Росія вийшла з "Чорноморської зернової ініціативи" та атакувала портову зернову інфраструктуру. Однак Україна разом із міжнародними партнерами не піддалася російському шантажу. 8 серпня Військово-морські сили ЗСУ відкрили нові тимчасові маршрути руху цивільних суден із портів Великої Одеси під захистом українських військових.

"У серпні ми відкрили тимчасовий коридор Чорним морем. Він працює завдяки підтримці наших Збройних сил і довірі міжнародних партнерів", — зазначав міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Альтернативним шляхом автори називають дунайські порти "Рені", "Усть-Дунайськ" та "Ізмаїл", які змогли уникнути морської блокади РФ і забезпечили перевалку вантажів на рівні 29,4 млн тонн за січень-листопад 2023 року.

Важливість зернового коридору зросла після блокади української сільськогосподарської продукції з боку Польщі, що виникла після невдалих перемовин між українським урядом на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і польськими колегами з попереднього уряду.

Зерновий Коридор дав змогу президенту України Володимиру Зеленському успішно започаткувати ініціативу "Grain from Ukraine", яка зібрала понад $220 млн на закупівлю 170 тис. тонн пшениці, відправленої в Ефіопію, Сомалі, Ємен і Кенію. За словами міністра агрополітики Миколи Сольського, це доводить, що Україні вдалося зберегти статус надійного експортера продовольства, незважаючи на війну.