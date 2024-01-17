Вилікували магнітом: київські хірурги провели складну операцію на серці військового (фото)

Боєць ЗСУ дістав важке осколкове поранення грудної клітки і не міг зробити повноцінний вдих. Він звернувся до столичних хірургів зі скаргами на значну задишку та болі в ділянці серця.

У столиці України хірурги за допомогою магніту успішно видалили осколки, які застрягли в серці військового після отримання поранення. Про це повідомили в Національному науковому центрі хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова.

За даними джерела, 46-річний чоловік зіткнувся із серйозним осколковим пораненням грудної клітки, що призвело до ускладнень у повноцінному вдиху. З появою сильної задишки і болю, особливо в ділянці серця, він звернувся по допомогу до хірургів столичного медичного закладу.

Як заявили медики, в результаті комп'ютерної томографії було виявлено великий осколок розміром 8×9 мм, що застряг в оболонці серця (перикарді).

Київські хірурги провели складну операцію на серці військового

Хірурги з Києва успішно витягли осколок, що застряг у серці військового, застосовуючи магніт.

Військовому вже проведено операцію, і його виписали на амбулаторне лікування. Наразі він готується до наступного етапу реконструктивного втручання.

У медзакладі зазначили, що цей клінічний випадок демонструє переваги поєднання високотехнологічних хірургічних методик для ефективного лікування поранень.

Київські хірурги провели складну операцію на серці військового

Нагадаємо, що українські лікарі витягли уламок міни з серця 4-річної дівчинки, яка постраждала під час атаки Збройних сил Російської Федерації на Херсон. Дівчинка потрапила під мінометний обстріл з боку російських окупантів. Наразі стан дитини стабільний.